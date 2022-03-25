Fed連續升息在即 Cramer建議：投資有獲利的公司 賣掉其他股票

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (24 日) 表示，分析 Fed 上一回 2000 年連續升息與其後影響，倘若 Fed 連續升息 1 碼，投資人應堅守投資獲利的公司。

「我們知道，當 Fed 積極收緊政策時會起什麼作用，2000 年學到的教訓是堅守有獲利的公司，這些公司擁有真正的產品或服務、可觀的股息並執行庫藏股，同時出售其餘不屬於這一類的股票。」他說。

Fed 主席鮑爾 (Jay Powell) 周一宣示將「強力抗擊通膨激升」，促使交易員預估 Fed 在 5 月和 6 月均將升息 2 碼。

道指周四上漲 1%，標普 500 指數上漲 1.4%、納斯達克綜合指數上漲 1.9%。

Cramer 指出，2000 年 5 月時任 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 連續升息，但前 2 個月已發生網路泡沫化，此前 11 個月裡，Fed 已經升息 5 次，而 5 月的利率結束了緊縮周期。

根據 Cramer 說法，納斯達克指數從當年 3 月的峰值到 2002 年 10 月下跌了 78%，其中 60% 跌幅發生於葛林斯潘連續升息之後。S&P 500 自峰值下跌 50%，但其中近 90% 跌幅來自連續升息後；道指自峰值下跌 39%，其中 80% 跌幅發生在連續升息後。

此間，一些贏家包括醫療保健、能源和金融股，而科技股則因網路泡沫化而暴跌。

不過， Cramer 也提醒，目前的市場和 2000 年的市場都存在獨特的外部因素，無法直接比較，包括當前的俄烏戰爭和 2000 年代初的經濟衰退。

他不認為網路泡沫化會完全地歷史重演，但自現在到 5 月初 Fed 的下回會議期間，他預期股市會出現更多痛苦，尤其是科技加權的納斯達克指數中沒有獲利的成分股。