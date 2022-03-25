IIF：資金流出中國規模前所未見 可能擔心北京也有被制裁風險

國際金融協會 (IIF) 表示，自俄羅斯 2 月下旬入侵烏克蘭以來，投資者不僅避開俄羅斯，還以「前所未有的」規模撤離中國，代表新興市場的全球資本流動發生了不尋常的轉變。

IIF 在周四 (24 日) 的一份報告中說，數據顯示中國股市和債券出現大量資金外流，但與此同時，流向其他新興市場的資金保持不變。

IIF 指出，儘管去年底中國的監管政策趨嚴，引發股市及債市出現拋售，但流向中國債市及股市投資組合的資金基本保持穩定，而在去年第 4 季，中國以外新興市場的每月淨外資流入，幾乎已經停滯，這一趨勢也持續到今年。

IIF 首席經濟學家 Robin Brooks 的團隊指出，自 2 月底以後，中國資金外流的規模和強度是前所未有的，但其他新興市場沒有類似的外流現象。外流的時機，可能是因為外資正在以新的眼光看待中國，儘管目前無法做出明確的結論。

外界猜測，投資者可能擔心，如果中國積極支持俄羅斯入侵，將面臨與莫斯科類似的制裁。

官方數據顯示，外國投資者在 2 月減持的中國政府債券創歷史新高，部分原因是俄烏戰爭刺激了全球固定收益投資者的贖回。

ING Financial Markets 全球債務和利率策略主管 Padhraic Garvey 表示，認定這是否是一種趨勢還為時過早，資金外流可能表明，一些投資者決定在俄羅斯危機更加明朗之前，不將債券收益進行再投資。