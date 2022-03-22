不可投資還是逢低買進？小摩一周內發表對中國股市看法兩極的不同報告

對於中國股市前景，摩根大通 (JPMorgan Chase) 的兩個團隊，在短短一周之內，發布了兩份看法接近相反的報告。

中國股市上周在政府明確支持下，呈現 V 型復甦，但周一 (21 日) 失去動力，周二仍陷於盤整。國務院承諾加強貨幣政策對經濟的支持，但也警告不要讓流動性充斥市場。

摩根大通分析師 Alex Yao 上周大幅下調中國互聯網股票目標價，認為市場變得過於不可預測，建議他的客戶避開整個行業。例如，他對阿里巴巴 (BABA-US) 的目標價，由 180 美元大砍至 65 美元，意即由當前的股價再跌 37%。

不過他的同事 Marko Kolanovic 卻不那麼悲觀，Kolanovic 在周一的報告中，建議逢低吸納中國股票，並且認為與中國相關的尾部風險不會成為現實。

Kolanovic 在報告中說：「我們相信，現在是開始在許多下跌過快的領域增加風險曝險的時候。在高貝塔值、受重挫的領域—如創新、科技、生物技術、新興市場 (如中國) 和小型股，都有很大的機會。」

這位明星分析師近一段時間一直對中國市場持樂觀態度，但也指出，市場反彈需要看到經濟獲得政策支持。

Kolanovic 指出，團隊更加相信中國總經政策的轉向，將提振 GDP 加速成長，而且認為「股價已經消化了重大風險溢價」。

Kolanovic 並未具體提及中國互聯網股票，但鑑於中國股市科技股的權重較高，很難在互聯網風險巨大下，對中國股市持樂觀態度。

不過，Kolanovic 的支持仍有基本的假設前提，亦即北京需要兌現政策上的承諾。