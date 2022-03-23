〈財報〉中國監管阻力仍在 騰訊Q4營收年增僅8%續創上市以來新低

騰訊 (00700-HK) 周三（23 日）公布 2021 會計年度第四季財報，由於受中國對國內科技業收緊監管措施影響，營收成長續創上市來最慢增速，年增僅 8%，首次出現個位數成長，不過淨利卻大幅成長 6 成，主因是資產處置帶來的大量一次性收入。

騰訊 Q4（截至 12/31）財報關鍵數據：（按人民幣計算）

第四季營收：1,441.8 億元，年增 8%，低於 Refinitiv 分析師預期的 1,476 億元，為 2004 年上市以來最慢增速。

按非國際財務報告準則

歸屬公司股東純益：248.8 億元，年減 25%

每股獲利：2.609 元，稀釋後為 2.547 元

按國際財務報告準則

歸屬公司股東純益：949.58 億元，年增 60%，遠高於 Refinitiv 分析師預期的 307 億元

每股獲利：9.957 元，稀釋後為 9.788 元

各部門業績：

網路廣告業務收入：886 億元，年增 8%

社交及其他廣告收入：753 億元，年增 11%

媒體廣告收入：133 億元，年減 7%

社交網路收入：291 億元，年增 4%

國際市場遊戲收入：132 億元，年增 34%

騰訊 2021 全年營收成長 16% 至 5,601.2 億元，略低於分析師預估的 5,663 億元，創下歷來最慢年營收成長速度。在按非國際財務報告準則下，每股獲利報 12.992 元，稀釋後報 12.698 元。

自 2021 年初騰訊到達顛峰以來，該公司市值已損失約 4,700 億美元，主因是受到中國在遊戲到教育等各領域打擊影響，讓騰訊面臨一系列不利因素。

騰訊也在聲明中表示，去年是充滿挑戰的一年，接受改變並實施某些政策，強化公司的長期營運，但減緩了收入成長。

根據騰訊第四季未成年人遊戲數據，未成年人遊戲總時長年減 88%，占中國市場遊戲總時長的 0.9%；未成年人總流水年減 73%，占中國市場遊戲總流水的 1.5%，不過預料未成年人保護措施的影響將於 2022 下半年全面消化。

騰訊考慮到中國的監管障礙，正逐漸把發展轉向海外，在收購歐洲和亞洲遊戲工作室的同時，還與西方遊戲巨頭合作，將美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 旗下受歡迎的遊戲《Apex 英雄》（Apex Legends）改編為手游。

此外，騰訊為全球市場成立了一個新的出版部門，去年 12 月在新加坡和阿姆斯特丹設有辦事處。

該公司高層強調，他們認為中國遊戲行業面臨的挑戰是「暫時的」，隨著監管不確定性緩解，公司有大量遊戲準備上市。與此同時，騰訊正在探索新的驅動因素，特別是在國際遊戲和元宇宙領域，騰訊總裁劉熾平稱這是一個「真正的機會」。