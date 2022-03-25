〈財報〉蔚來淨損擴大 本季財測不如預期 股價重挫逾2%

中國電動車製造商蔚來 (NIO-US) 上淨損激增 54.4%，且本季財測不如預期，凸顯 Omicron 變異株對汽車供應鏈的衝擊，蔚來股價應聲重挫逾 2%。

蔚來在美股周四（24 日）收盤後表示，去年第 4 季營收較一年前大增 49% 至人民幣 99 億元（15.536 億美元），但淨損躍增 54.4% 至 21.434 億元，虧損金額大於分析師原估的 15.1 億元。

蔚來去年全年營收暴增 122.3% 至 361.4 億元，整車毛利率為 20.1%，研發支出增加 84.6% 至 45.9 億美元，全年淨損減少 24.3% 至 40.169 億元。全年交車量驟增 109.1% 至 91,429 輛。

蔚來預估本季營收介於 96.3 億 - 99.9 億元，交車量介於 2.5 萬 - 2.6 萬輛，較一年前成長 24.6%-29.6%，但營收與交車量預測數字都不如分析師預期。蔚來周四盤後交易股價聞訊大跌 2.14% 至 21.51 美元。

蔚來執行長李斌表示，儘管面臨各種挑戰，尤其是供應鏈受阻，去年蔚來交車量仍強勁成長，投資產品、技術、電力及服務基礎設施，並開始拓展全球市場，在挪威推出電動車。

與競爭對手相同，從車用半導體到電池原物料，蔚來也面臨供應短缺的問題。過去一年鋰價飆升近 500%，加重電動車製造商成本壓力。專攻高檔市場的蔚來表示，短期內將把成本轉嫁給消費者。

全國乘用車市場信息聯席會 1 月發布的數據顯示，去年中國新能源汽車銷量飆升近 170%。該產業協會將今年銷量預測上修至逾 550 萬輛，原本為 480 萬輛，部分原因是供應鏈緊張開始趨緩。