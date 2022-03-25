TCL華星看中小尺寸面板價近止跌 印度首批產品正式出貨

電視面板價格跌勢持續收斂，根據中國媒體報導指出，中國面板大廠 TCL 華星 (000100-CN) 認為，目前 32、43 吋面板已接近止跌，隨著北美退稅季、中國 618 等旺季需求到來，預期第二季面板價格可望維持穩健、回升，此外，海外布局也報捷，印度華星首批產品也在 23 日正式出貨。

TCL 華星表示，去年大尺寸面板價格經歷急漲急跌，且幅度都超乎預期，觀察面板產業庫存已自去年下半年逐步回升，首季庫存水準約落在 2 周，維持在相對健康水準，旗下華星光電也維持滿產滿銷，整體庫存水準也低於產業平均。

面對原材料價格、供應鏈供給狀況，TCL 華星說，去年上游關鍵原材料供應緊張，是推升去年面板價格上漲的原因之一，不過觀察今年部分原材料價格將有所回落，加上公司積極推動供應鏈國產化，預期有助緩解供應緊張、降低成本壓力。

另一方面，TCL 華星近年也強化集團全球化戰略布局策略，2019 年宣布插旗印度設立後端模組廠，雖受疫情干擾進度遞延，但今年 3 月 23 日印度華星首批產品也已正式出貨，客戶則為三星，TCL 華星表示，未來將持續聚焦印度終端品牌客戶，並提升售後服務、交付效率、印度本土生產等能力。

值得注意是，印度當局去年就祭出投資獎勵政策，用以吸引半導體、面板顯示器供應鏈等廠商擴大投資，加速印度自主供應鏈布局。

依 TCL 華星規劃，印度華星目前已完成 3 條產線建置，月產能可達 1.2M，第 4、5 條線則規畫在 4 月進駐、5 月投產，屆時後端模組產線將涵蓋貼合、組裝一條龍服務，月產能也可望提升至 2M。