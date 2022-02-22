光洋科啖金屬漲價效益 3奈米靶材新廠年底滿載

俄烏關係越趨緊張，黃金等貴金屬價格強漲，光洋科 (1785-TW) 高達 75% 營收與貴金屬直接相關，隨著價格持續走揚，市場看好光洋科將享有漲價效益。展望後市，光洋科下半年提供給台積電 (2330-TW)(TSM-US) 3 奈米的銅錳靶材將進入放量階段，年底前新廠就可滿載，公司並已規劃未來數年擴產計畫。

俄烏戰爭一觸即發，推升金價從 1 月底的 1800 美元內，推升至今日的 1900 美元大關，光洋科 75% 營收來自貴金屬料錢，在各類金屬價格強漲下，營收將明顯成長。

獲利方面，光洋科持續透過來料加工，拓展硬碟、半導體、汽車等工繳業務，其中，半導體方面，透過與台積電合作，開發 3 奈米銅錳合金靶材，擠下日商、美商，成為主力供應商，並已開始出貨，預計年底前新廠就會滿載，未來合作更向下延伸至 2 奈米、1.8 奈米 (18 埃米)。

硬碟方面，由於近來硬碟技術採用疊加層數增加儲存容量，每一層都需要光洋科的靶材，在硬碟層數、市場規模成長帶動下，光洋科硬碟靶材出貨量也可望續創高峰，且硬碟應用屬於高毛利產品，有助產品結構再優化。

針對經營權，市場人士透露，董事長馬堅勇已根據未來產業走向，為光洋科擘劃未來短、中、長期目標，森鉅此次出面從中斡旋，也是看好馬堅勇領導下，光洋科將紮穩馬步持續成長，並支持馬堅勇續任董座一職。

另外，森鉅此次承接光洋科共 4 萬張私募股，未來也將由光洋科長期合作夥伴及半導體客戶接手，凸顯外界看好光洋科後市。

馬堅勇 1 月也在相隔半年後持續增加持股，總持股數量也自選任時的 346 張，增長至 800 張，持股價值超過 4000 萬元。