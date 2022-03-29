將來銀行開業端三大服務、六大優惠 年底衝50萬戶

純網銀唯一全由台灣企業合資籌組的「將來銀行」今 (29) 日正式開業，外界關切端出什麼牛肉，除了之前首波推出的帳號自由選，還有可自由啟動利息放大的「N 倍券」、自由開立的子帳號「口袋」，及點數經濟「將來 N 點」，並端出 6 大開業優惠，目標希望年底前開戶數可衝到 50 萬戶。

為提供消費者便利的儲蓄管道及資金管理自由，將來銀行開業推出「帳號自由選」，首創可讓國人自選 10 碼銀行帳號的機制，董事長鍾福貴表示，開業前宣布至今 20 天，已超過 4 萬人預約開戶，力拚年底前開戶數 50 萬戶、明年達百萬戶的目標。

將來銀行今天再宣布推出 N 倍券，將來銀行說明，搭配活存口袋後，利息將有效放大，用戶可自行決定啟用 N 倍券的時間，在牌告利率上疊加 N 倍券，以歡慶開業加碼的 N 倍券 0.66% 為例，以目前牌告 0.3% 來看，加碼 N 倍券 10 天期的 6.66% 高利活存，上限 2.5 萬元，10 天期利息拉高到 6.96%，換算下來，可賺到 45 元利息，幫特定活存口袋加息，增進存款成長的速度。

第三服務為「口袋」服務，將來銀行表示，在主帳戶下最多可開立 9 個「口袋」，用戶不只可自行替各口袋命名及更名，更可自訂存款目標進行理財。

將來銀行同時也祭出 6 大開業優惠，除提供活存 0.8% 金額無上限、一年期定存利率 1.5%、半年期定存利率 1.2% 優惠外，消費者在 5 月底以前，使用「將將卡」刷卡消費，可享最高 5% 消費回饋，還可搭配將來銀行 N 點 1 點抵 1 元、消費全額即時折抵；在信貸的部分，將來銀行也推出利率 1.58% 起的限時信貸，提供消費者更有力的資金取得管道。

展望下一步，總經理許柏林表示，4、5 月讓股東夥伴熟悉生態圈，加上已與票交所合作，成為首家可以設定特許公共事業 (電費、水電費、中華電信費) 扣繳的純網銀，待全聯的全支付上線後也將合作，此外，第三季底推出保險業、簡易外匯 10 月上線、信託力拚年底前開辦。

將來銀行股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路連袂出席將來銀行的開業記者會。鍾福貴指出，隨著正式開業，將來銀行將善用多元股東的優勢，快速打造生態圈，建立本行與合作夥伴的互利關係，拓展客戶群。