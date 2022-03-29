〈ESG大趨勢〉滙豐攜手聚陽 簽署3000萬美元永續連結貿易融資

滙豐 (台灣) 銀行宣布，完成與聚陽 (1477-TW) 的永續發展表現連結貿易融資 (Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT)，資架構為期一年、規模 3000 萬美元。

滙豐 (台灣) 銀行表示，這筆連結永續發展表現的貿易融資所設定的永續績效目標將與聚陽在環境保護與員工照顧方面的表現相連結，包括降低用電強度、提升員工培訓以及促進員工職能發展等，除了達到 ESG 中的環境 (E) 節能減碳，同時顧及公司治理 (G) 元素如保障員工權益與福祉等。

滙豐台灣說明，永續發展表現連結貿易融資代表滙豐台灣的綠色金融產品更加全面，提供與企業永續目標相關的階梯式利率優惠，將有利於形成一個正向循環機制，支持企業將永續元素融入其財務策略中。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，滙豐台灣很榮幸完成首筆 永續發展表現連結貿易融資，希望透過這種全新的貿易融資解決方案，協助企業 在完成進出口貿易業務的同時，進而在其供應體系中實踐更多的永續性目標，成為綠色供應鏈的重要一環。

聚陽實業為全球知名服飾品牌如 GAP、日本迅銷集團旗下 GU、美國大型通路 TARGET 及歐洲品牌 H&M 等的策略合作供應商，客戶合作業務範圍涵蓋原物料開發採購、服裝設計、多國生產製造與進出口等，除了提供一站式服務, 聚 陽更與許多客戶在 ESG 領域有共同理念。

聚陽實業指出，公司跳脫傳統成衣代工廠的框架，期望在全球成衣業中發揮綠色供應鏈價值的角色，在設定永續目標時，聚陽同時期望綠色轉型能夠成為核心重點，本次簽訂永續發展表現連結貿易融資是個重要的轉捩點，對於該公司當前和未來運營具有高度戰略意義。



