〈台股盤後〉個股強勢表態 穩守5日線支撐小跌32點

由於俄烏戰爭使能源衝突升溫，台股今 (24) 日處在弱勢整理格局，以平低盤開出後，一度跌逾百點，隨後緩步收斂跌勢，穩守 5 日線，終場以 17699.06 點作收，下跌 32.31 點，成交值縮至 2626.68 億元，仍有近 20 檔上市櫃個股漲停，顯示多方承接意願仍不弱。

今日有不少細族群表現相對抗跌，電池相關族群中，長園科漲停，康普漲逾 7%，美琪瑪漲 4%，加百裕、新普漲幅 2% 上下，立凱 - KY、順達穩守紅盤上。

原物料相關概念股中，泰銘漲停，第一銅、廷鑫穩在盤上。

網通相關族群中，有不少中小電子股偏強表現，台揚、詠業漲停，昇達科、神準、芮特 - KY、康全通訊軍長超過半根停板，友勁、建漢均漲逾 3%，智易、耀登、瑞祺電通、譁裕、明泰、盛達、榮群等均穩在盤上。

不過，利基型記憶體相關廠商表現偏弱，華邦電大跌 7%，南亞科、晶豪科均跌超過 3%。

航運族群同處偏弱整理，長榮、陽明、萬海漢台驊投控均跌逾 1%，華航、長榮航則跌超過 2%。

就個股來看，不少具基本面和高殖利率題材的強勢股發威，吉祥全、奈米醫材、台揚、大眾控、毛寶、元太、陸海、今皓、佑華、太欣、怡利電等均漲停；而綠電、世紀鋼、全譜、美時、昇達科、芮特 - KY、大略 - KY、神準、泰鼎 - KY、高力等均漲超過半根停板。

元大投顧指出，從量價結構來看，台股在 3 月初急速下跌過程當中，曾經出現連續 3 個跳空缺口，目前已順利完全回補 2 個缺口，儘管俄烏情勢持續發展中，隨著全球央行升息暫告段落，季底前或有空檔增添法人作帳意願，特別是集團股，表現值得期待。