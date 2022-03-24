〈台股盤中〉電金+高價股疲弱 最重跌逾百點 回測17600整數關卡

美股四大指數收低，衝擊亞股也難逃回檔，台股今 (24) 日以小跌 20 點開出，但電子、金融、高價股都很弱勢，迫使指數最重跌逾百點，一度回測 17600 點整數關卡。

雖然金管會向外資宣戰力挺護國神山台積電，但是仍難敵市場上傳出台積電大客戶輝達 (Nvidia) 擬轉單英特爾的利空消息，衝擊台積電股價最低跌到 585 點、跌幅 0.84%，下探 5 日線與月線支撐。

其餘電子權值股部分，聯電、大立光、面板雙虎、聯發科全都疲弱，成為壓盤重心。前十大高價股也綠油油一片，股王矽力 - KY 跌逾 2%，股后信驊面臨 3000 元保衛戰，昨日重回千金股的世芯 - KY 則面臨千元保衛戰。

昨天外資買超名單可說是「金光閃閃」，帶動金融指數創新高，但今天漲勢宣告休止，三商壽跌逾 3% 最疲弱，王道銀行盤中也出現賣單調節，爆量跌逾 2%；國泰金法說會雖然釋出現金股利為主的消息，法人也預估股息可望上看 3 元，但仍未獲多頭買單，法說會行情失靈跌逾 1%，一度失守 5 日線。

航運股也很疲軟，航空雙雄都折翼，其中長榮航跌逾 3%，華航下挫 2%，中櫃、榮運、志信、慧洋 - KY、陽明、都跌 1-2% 不等，摜壓運輸指數跌超過 1%。

不過，油價上漲激勵農糧股台肥、惠光等漲勢；而歐洲鋼價飆，鋼鐵股大成鋼、第一銅、新光鋼等都逆勢走高。

整體來說，台股在連續反彈 5 日之後，季線反壓在上，今天出現回檔休息，短線半年線 17579 點有撐，預期指數會在月線及季線之間震盪，若通膨居高不下，仍要留意聯準會加速緊縮及企業下修財測的風險。