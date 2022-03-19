〈俄烏衝突〉澤倫斯基籲是時候展開「有意義」和談 普丁現身莫斯科萬人集會

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 周六 (19 日) 喊話，表示是時候進行「有意義」的全面和平談判，否則俄羅斯將因戰爭遭受數個世代無法平復的損失。俄國總統普丁則在周五 (18 日) 出席萬人集會，矢言持續在烏克蘭的攻擊、宣稱俄國將勝出。

澤倫斯基在周六清晨發布的影片中說，烏克蘭持續提供和平選項，希望進行坦率的協商，不要有任何延誤，「我希望每個人聽我說，尤其是莫斯科。會談的時機已到。」

他說：「烏克蘭找回完整領土和正義時候已到，否則俄國將承受好幾個世代才能平復的損失。」

澤倫斯基說，俄軍蓄意切斷人道救援和物資，這些都是刻意而為的戰術，已構成戰爭罪 (war crime)。

俄烏談判代表舉行會談已經幾個禮拜，但至今沒有突破性進展。烏克蘭總統府顧問 Mykhailo Podolyak 表示，由於立場分歧，與俄羅斯的和談可能要再拖上好幾個禮拜。

烏國南部城市馬立波 (Mariupol) 一處上千平民尋求庇護的劇院周三遭到俄軍空襲，澤倫斯基表示，目前已有超過 130 人被救出，還無法得知有多少人喪命。

在澤倫斯基談話前不久，普丁出席在莫斯科體育館一場慶祝占領克里米亞滿八年的活動，是他近期罕見公開現身。

普丁向在場上萬名揮舞國旗的群眾表示，俄國會在烏克蘭繼續執行所有預定的計畫，並矢言將在烏克蘭取得勝利。

普丁近期罕見公開現身 (圖: AFP)

69 歲的普丁說：「我們知道應做的事，也明白該怎麼做、會付出的代價。我們終將實現所有計畫。」

俄軍在烏克蘭的攻勢最近幾天陷入停滯，西方情報單位預估，俄方死亡人數可能多達 7000 人。

俄國至今仍把 2 月 24 日入侵烏克蘭的舉動稱為「特殊軍事行動」。

俄烏元首各自發表談話的同時，美國總統拜登和中國國家主席習近平舉行電話會議，拜登向習近平明白表示，若中國對俄提供物資支援將付出代價，習近平則表示，國家關係不能走到兵戎相向這一步，烏俄衝突不符合任何人的利益。

在普丁演說期間，俄國國營電視台的轉播畫面一度中斷，克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 解釋，這與伺服器技術出包有關。