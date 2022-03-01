〈俄烏衝突〉俄國超級富豪坐不住了 財富蒸發830億美元

俄羅斯超級富豪開始坐不住了，今年來俄羅斯富豪的財富共計已蒸發 830 億美元，凸顯總統普丁侵略烏克蘭後，國際制裁對俄國經濟與金融市場的衝擊。

自普丁決定入侵烏克蘭以來，俄國富豪的身價迅速蒸發。彭博億萬富翁指數顯示，躋身全球前 500 大富豪的的俄國超級富豪，今年來財富總計已損失 830 億美元。

美國、英國、歐盟加強制裁俄國後，在倫敦上市的俄國公司，從天然氣供應商 Novatek 到鋼鐵製造商 Severstal，周一（28 日）股價都暴跌逾 50%。

俄國公司 Lukoil 董事長 Vagit Alekperov，今年來資產淨值約縮水 130 億美元，在彭博億萬富翁指數追蹤的 22 名俄國富豪中，降幅最大。這家石油公司在倫敦上市的股票周一下殺 62.8%。

今年來 Novatek 大股東 Gennady Timchenko 的資產淨值幾乎少掉一半，身價減少 106 億美元。同為 Novatek 大股東的 Leonid Mikhelson，財富也驟減 102 億美元。

歐盟在上周日加入英國的行列，禁止俄國人的私人飛機進入領空，波及俄國富豪。歐盟周一另宣布對部分俄國超級富豪祭出制裁措施，包括金屬大亨 Alisher Usmanov，Alfa 集團股東 Mikhail Fridman 和 Petr Aven，以及鋼鐵巨頭 Alexei Mordashov。

俄國富豪祕密在倫敦買下的豪宅，也可能曝光，原因是英國快速立法，將要求外國人披露身份，不能躲在控股公司後面。

對此各大投銀已迅速做出反應，例如摩根士丹利已停止推薦做多盧布，建議投資人評估俄國資本外流的風險。

俄羅斯央行總裁 Elvira Nabiullina 周一首次承認，美國政府制裁俄國央行，意味央行無法干預匯市，阻止盧布崩跌，但她未透露俄國還剩多少外匯存底。