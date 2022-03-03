〈俄烏衝突〉俄寡頭Abramovich出售切爾西俱樂部 承諾收益全數捐助烏克蘭戰爭受害者

俄羅斯寡頭、英超切爾西足球俱樂部的老闆 Roman Abramovich 周三 (2 日) 證實，他將出售切爾西俱樂部，把所得收益將捐助基金會，用以資助「烏克蘭戰爭的所有受害者」。

在 Abramovich 宣布出售之前不到一周，由於英國對俄國實施嚴厲制裁，他與俄國普丁總統關係密切，遭英議員要求剔除球隊。眼見抵制切爾西的聲浪漸起，為免球隊困擾，他把該球隊的管理權交給慈善基金會託管。

Abramovich 聲明：「正如我之前所說，我的決定一直以球隊的最佳利益為出發點。以目前情勢，因此我決定出售球隊，我相信這符合球隊、球迷、員工以及俱樂部贊助商和合作夥伴的最大利益。」

他補充說：「請大家理解這是非常艱難的決定，以這種方式與球隊分開讓我痛苦萬分。」

Abramovich 表示，將遵循適當的程序出售球隊，而不會求快速脫手，並將成立慈善基金會管理出售球隊的所得收益，將該收益用於資助俄烏戰爭受害者緊急和迫切需求，同時也支持長期的恢復工作。

Abramovich 於 2003 年買下切爾西，這 17 年年來該球隊共贏得 5 次英超聯賽冠軍，坐擁 5 座英格蘭足總盃冠軍，並於 2012 年和 2021 年在歐冠封王。