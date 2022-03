蘋果收購英國金融新創公司Credit Kudos

蘋果公司 (AAPL-US) 周三 (23 日) 收購英國金融新創企業 Credit Kudos,後者主要在協助銀行做出更好的貸款決策。

據 3 位知情人士透露,該交易於本周稍早時完成。其中一位消息人士指出,該新創公司的估值約為 1.5 億美元,較之前大幅提升。

Credit Kudos 官網上的「網站使用條款」聯結目前導向一個說明蘋果公司使用條款的頁面。

Credit Kudos 上次進行融資是在 2020 年 4 月新冠疫情最嚴重的時候,在 AlbionVC 引導的該輪融資中籌集了 500 萬英鎊(約合 650 萬美元)。TriplePoint Capital、Plug and Play Ventures、Ascension Ventures 的 Fair by Design 基金、Entrepreneur First 和一些天使投資人也進行了投資。

這家新創公司根據交易和貸款等銀行數據對貸款申請人進行評析和評分。

由 Freddy Kelly 和 Matt Schofield 於 2015 年創立的 Credit Kudos,成為過去一年歐洲一系列大型開放式銀行收購案中的最新一筆,而且是第一家被科技巨頭收購的交易。

信用卡網絡業者萬事達卡 (MA-US) 和 Visa 卡 (V-US) 也一直在推動該行業的整合。2021 年 6 月,Visa 以 18 億歐元(當時約合 21.5 億美元)的價格收購了瑞典開放銀行公司 Tink,這筆收購已於本月初完成。萬事達卡於去年 9 月宣布收購丹麥開放銀行新創公司 Aiia。