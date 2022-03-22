鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏情勢 特斯拉柏林超級工廠開幕

美股重要看點：

市場持續關注俄烏戰事。多位聯準會官員將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 2.342%，美股期貨週二 (22 日) 小升，道瓊期貨漲 0.50%，標普 500 期貨漲 0.36%，那斯達克 100 期貨漲 0.34%。

隨著聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 最新的鷹派談話，高盛也修正了他們最新的升息預測，如今他們預計，聯準會將在 5 月和 6 月的政策會議上升息 50 個基點。

以 Jan Hatzius 為首的經濟學家表示，進入下半年後，聯準會將在接下來 4 次會議上，各升息 25 個基點，並在 2023 年前 3 季，每季各升息一次。

俄羅斯和烏克蘭之間的談判至今仍未能取得進展。烏克蘭周一拒絕了將其被圍困的港口城市馬里烏波爾 (Mariupol) 交給俄羅斯軍隊的最後通牒。

投資者同時也關注 Omicron 次變種病毒在歐洲的蔓延，以及自新冠肺炎疫情爆發以來中國最嚴重的疫情。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 Fed 製造業指數 (%)，前值 25

重要個股動態：

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周一 (21 日) 盤後公布的營收和獲利優於預期，反映北美地區在去年年底購物季銷售強勁，大中華地區營收降幅則小於市場所料，盤後股價應聲大漲逾 5%。

Nike 在截至 2 月 28 日止的 2022 會計年度第 3 季，營收年增 5% 至 108.7 億美元，優於 Refinitiv 訪調分析師預估的 105.9 億美元。淨利年減 3.4% 至 14 億美元，但經調整每股盈餘為 87 美分，也遠勝市場預估 71 美分。

Nike 保持 2022 全年度營收交出中偏高個位數成長的財測，市場預估的成長幅度為 5.3%。

NKE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 柏林超級工廠周二（22 日）正式開幕，執行長馬斯克已抵達德國，並將舉行首批德製 Model Y 的交車儀式，為特斯拉重大里程碑。

這座斥資 50 億美元的工廠，為特斯拉在歐洲的第一座工廠，全年產量將達到 50 萬輛。

馬斯克原定柏林廠在去年夏季投產，但他在申請文件中新增一座電池工廠，導致環評卡關，最終布蘭德登堡邦政府在 3 月 4 日批准柏林廠。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

網頁追蹤監測網站「DownDetector」數據顯示，美東時間週一 (21 日) 下午 1 點左右 (台灣時間週二上午 1 點) 開始，蘋果出現大規模服務中斷。

蘋果週一多項服務大當機，公告其系統服務頁面出現 11 次中斷，波及其 App Store、Apple Music、iCloud、Apple TV+、地圖等多項服務，然而，蘋果並未透露中斷的原因。

蘋果上季服務營收達 192 億美元，長時間中斷可能產生重大影響，所幸中斷問題在 2 個多小時內陸續得到解決。