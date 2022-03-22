NIKE看需求仍大於庫存供給 儒鴻等供應鏈吃定心丸

運動品牌大廠 NIKE (NIKE-US) 在周一美股盤後公告 2022 財年第三季財報，其中，財務長 Matt Friend 指出，市場需求持續遠大於可用庫存及供給，讓台廠儒鴻 (1476-TW)、廣越 (4438-TW) 等供應鏈也吃下定心丸。

截至第三季底，NIKE 庫存金額年增 15% 至 77 億美元，主要是供應鏈持續遭受衝擊導致前置時間拉長、使得在途存貨 (In-Transit Inventory) 偏高，但需求可去化，後續營收成長會比去年底購物季更強勁。

NIKE 的論點也映證先前儒鴻董事長洪鎮海所說，因運輸導致短期庫存拉高，不過，在 NIKE 釋出需求仍大於庫存供給的正向展望下，儒鴻等供應鏈後續營運也可望吃下定心丸。

羽絨衣成衣代工廠廣越則認為，目前客戶的戶外產品庫存依舊偏低，回補庫存力道依舊強勁，其中，NIKE 預估今年將成長 1 倍，在客戶群中成長最大；短纖布供應商冠星 - KY(4439-TW) 同樣看好，NIKE 將延續去年高成長動能。

NIKE 第三季營收年增 5% 至 108.71 億美元，其中，服飾營收年增 9%，來到 32.32 億美元；NIKE 保持 2022 全年度營收交出中至高個位數成長的財測。