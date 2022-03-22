〈台幣〉鮑爾再放鷹 貶逾1角下探28.6元關卡

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表態，會在必要時加快升息步伐，國際美元聞訊走強，台北股匯今 (22) 日雙雙走弱，新台幣匯率摜破 28.5 元關卡，最低來到 28.588 元，貶值逾 1 角，台股早盤也震盪下挫逾 90 點，一度失守 17500 點及月線支撐。

新台幣兌美元匯率昨天重貶 1.27 角，熱錢匯出逾 6 億美元，匯市一面倒買美元，迫使央行出手穩匯，避免貶值幅度過大導致市場失序。今天一開盤隨即湧現美元買盤，跌破 28.5 元整數關卡，最低來到 28.588 元，貶值 1.01 角，下探 28.6 元。

亞洲貨幣今天全面走低，泰銖貶值 0.4%，日圓及新台幣分別貶值 0.34%、0.31%，韓元貶 0.24%，人民幣貶 0.13%，新加坡幣貶 0.07%。

受俄烏情勢影響，美國通膨居高不下，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，準備在必要時加快升息步伐，來對抗過高的通膨，為聯準會採取更積極貨幣政策的行動敞開大門。此番言論帶動美元迅速拉高。

台股方面，台積電、聯發科等電子權值股普遍走弱，傳產族群也無力撐盤，早盤強勢的鋼鐵股漲幅逐漸收斂，指數一度跌破 17500 點及月線，最低來到 17468 點。