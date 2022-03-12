〈紐約匯市〉美元周線連五紅 日圓貶破117.2至五年低位

美元兌一籃子主要貨幣周五 (11 日) 走強，連續五周上揚，日圓貶破 117.2，創五年新低，在俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 暗示俄烏會談取得進展後，澳幣、紐幣等大宗商品貨幣走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.6%，報 99.10，周線漲逾 0.5%，為連續第五周上漲。

其中，美元兌日圓攀至五年高點，升近 1% 至 117.29 日圓。

Oanda 高級分析師 Ed Moya 表示：「當人們觀察哪些經濟體準備好處理廣泛通膨壓力時，美國經濟看起來會表現很好，這就是為什麼在風險趨避的時刻，美元兌日圓表現良好的原因。」

通膨持續升溫之際，美元也受到聯準會 (Fed) 將在下周升息的預期支撐，反觀同樣在下周舉行貨幣政策會議的日本央行 (BOJ)，料將繼續維持寬鬆貨幣政策。

歐元兌美元貶 0.66% 至 1.0910 美元，周線小跌 0.4%，寫下連六周收黑的紀錄。歐元兌美元匯率 3 月跌幅已超過 2.5%。

英鎊兌美元貶 0.37% 至 1.3035 美元。英國國家統計局 (ONS) 公布 1 月國內生產毛額 (GDP) 月增 0.8%，為 6 月以來最佳，且優於市場預估。

澳幣、紐幣在內商品貨幣走軟，澳幣兌美元貶 0.97% 至 0.7286 美元，紐幣兌美元貶 0.86% 至 0.6803 美元。

普丁周五與白俄羅斯總統盧卡申科 (Alexander Lukashenko) 會面，稱與烏克蘭的談判出現某些正面轉變，且幾乎每天都在進行談判，暗示雙方會談取得進展。

Tempus Inc. 交易主管 Juan Perez 稱，因大宗商品市場陷入混亂而上漲的貨幣開始降溫，原因在於對俄烏談判的樂觀態度，以及停火的可能性，這有助再次推升全球成長動能。

俄羅斯盧布兌美元升 3.7%，至 1 美元兌 114.2 盧布，本周下跌 8%，過去三周以來已貶逾 30%。

加密貨幣普遍小跌，比特幣跌 1.5% 至 38,921.8 美元，以太幣跌 1.4% 至 2,577 美元。美國總統拜登 (Joe Biden) 本周簽署行政命令，要求政府機關研究加密貨幣後，幣圈一度大漲。

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