OLED面板銷量大增 LGD超車京東方 重返電視面板龍頭

南韓 LG 顯示 (LG Display，LGD) 由於電視用 OLED 面板的營收大增，終於在去年第 4 季雪恥，再度坐上全球電視用顯示器的市占冠軍寶座。

根據市場調查公司 Omdia 周一 (21 日) 公布的最新調查報告，2021 年第 4 季的全球電視顯示器營收市占率當中，LGD 以 23.8% 打敗中國京東方 (20.6%)，睽違 1 年再度坐上龍頭寶座。

LGD 在 2020 年第 4 季曾經是全球第一，但後來被京東方取代，直到 2021 年第 3 季為止都停留在第二名。

這次 LGD 再度重回第一，主要原因和高階的 OLED 電視銷售暢旺有關，這也讓 LGD 的營收大增。

LGD 在 2021 年第 4 季共賣出 230 萬片 OLED 電視面板，首度於單一季度超越 200 萬片，該期間的營收也年增 28% 至 14.5 億美元。

Omdia 預測，今年 LGD 的電視用顯示器，將以 23.9% 的營收市占率穩坐龍頭寶座，全年的 OLED 電視機銷量將達到 1001 萬台。

近來 OLED 電視機的銷售正以高階款式為主快速增長。依照 Omdia 分析，售價 1500 美元以上的高階市場當中，OLED 電視的營收市占率已從 2019 年的 26%，於 2021 年第 4 季擴大至 41%，並預料今年將達到 42.1%。

LGD 在今年推出亮度提升 30% 的新一代電視面板「OLED.EX」，該公司所生產的 OLED 電視面板也提供 42 吋至 97 吋不等的多樣選擇，企圖以豐富的產品線搶占 OLED 面板市場。

目前 LGD 在南韓京畿坡州和中國廣州的 8.5 代 OLED 面板廠，每月產能分別達 8 萬片和 17 萬片