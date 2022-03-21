3月電視面板維持小跌 32吋連兩個月走平

集邦旗下 WitsView 今 (21) 日公布 3 月下旬面板報價，整體電視面板跌勢收斂方向不變，其中，32 吋電視面板報價連兩個月持平，集邦顯示器研究處研究副總范博毓認為，中小尺寸電視面板再跌空間有限，可視為「接近止跌」的訊號，不過後續還要觀察需求面回溫情形；至於 IT 面板跌勢則仍持續擴大。

WitsView 最新 3 月報價統計，32 吋電視面板報價 40 美元，連兩個月持平，其餘電視面板跌幅也維持在 5% 以內，43、55、65 吋面板報價分別落在 71、108、169 美元，單月跌幅為 1.39%、1.82%、4.52%。

范博毓直言，電視面板跌勢已持續一段時間，現階段中小尺寸再跌空間有限，以大方向來看，32、43 吋面板已接近止跌，不過在整體面板端供給並未減少下，第二季還要觀察需求能否回溫。

范博毓分析，由於俄烏戰爭爆發，直接衝擊著重東歐、俄羅斯地區布局的電視品牌廠拉貨，確實部分品牌廠已開始考慮調節採購需求，不過，第二季仍有中國 618 購物節、年底黑五採購提前等正項因素可以期待。

相較之下，3 月 IT 面板跌勢持續擴大，其中，3 月 21.5、23.8 吋顯示器面板均較上月下跌 4 美元，報價來到 58.8、73.6 美元，跌幅落在 5.2%-6.4%，27 吋面板則修正 3 美元，跌幅約 3.5%，報價來到 83.7 美元。

筆電面板仍以 11.6 吋跌幅最重，3 月下跌 3 美元，跌幅接近 1 成，達 9.2%，報價來到 29.6 美元，14-17.3 吋筆電面板平均也下跌 2.2-2.4 美元，跌幅落在 4%-5%，若以全季來看，第一季除 15.6 吋筆電面板外，其餘尺寸的 IT 面板單季跌幅均超過 1 成。

范博毓說，IT 面板價格持續走弱，主因同樣是終端需求疲軟，第二季還要關注需求端是否持續惡化，初步預期，下月跌幅將與 3 月相當。