2月日本國內PC出貨量腰斬 教育需求持續回落

上 月日本國內電腦 (PC) 出貨量年減 54.3% 至 49.3 萬台，連續第 11 個月走下坡。日本政府於 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 力推中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School 構想」，是造成日本國內 PC 出貨台數回落的主因。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 週二 (22 日) 公布，2 月日本國內 PC 出貨台數年減 54.3% 至 49.3 萬台，連續第 11 個月減少。

以種類來看，筆記型電腦年減 59.4% 至 40 萬台，當中適合隨身攜帶的輕薄筆電出貨量更大減 65.9% 至 19.3 萬台；桌上型電腦出貨量年減 3% 至 9.3 萬台。

2020 年夏天，日本政府積極推動 GIGA School 構想，日本中小學的筆電等採購也如火如荼進行，同年 8 月至年度底的 2021 年 3 月期間，筆電出貨量也持續增長。結果造成 2020 年度的日本國內 PC 出貨台數突破 1200 萬台，寫下 2013 年度以來的最佳成績。

和 GIGA School 構想有關的回落現象即將在 3 月告一段落，但預料 4 月之後的出貨台數仍將維持走低。JEITA 預測 PC 需求量的減少將持續到 2023 年為止。而 COVID-19 疫情發展也走向長期化，上班族在家工作的 PC 換購需求也已經告一段落。