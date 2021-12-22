OLED電視累計銷量突破2000萬台 LGD相關部門可望首度轉虧為盈

根據市調機構 Omdia 21 日公布的最新統計，南韓 LG 顯示 (LGD) 的電視用 OLED 面板累計銷量已正式突破 2000 萬台。市場預估，今年 LGD 的電視用 OLED 面板業務可望首度出現獲利。

根據 Omdia 統計，全球的 OLED 電視累計銷量，在 2021 年 11 月底已達到 2050 萬台，電視用 OLED 面板的生產也幾乎由 LGD 獨佔。

業界預估，隨著高階電視市場持續擴大，明年的 OLED 電視銷量將進一步成長。

一般認為全球市場的電視銷量會逐漸下滑，原因是報復性消費的相關需求已大致告一段落，加上許多人已習慣用手機、平板或電腦收看串流影音，電視機需求因而減少。

然而，OLED 電視的銷量持續增加。OLED 電視自 2013 年問世後，全球累計銷量在 2016 年達到 100 萬台，接著在 2018 年達到 500 萬台，2020 年達到 1000 萬台，跨入今年之後更突破 2000 萬台。

Omdia 也二度上修今年一年期間的 OLED 電視銷量，之前從原先的 580 萬台上修至 610 萬台，最近又再度上修至 650 萬台。這個現象也和電視用 LCD 面板的價格上揚有關，兩者之間的價差縮小；此外，OLED 電視的畫質和性能受到遊戲玩家們的青睞，也帶動了銷量成長。

業界人士指出，受到疫情影響，人們待在家中的時間變長，對於高畫質電視機的需求增加。加上有許多人長時間坐在電視機前欣賞 Netflix 等串流影音，消費者偏好購買長時間觀看也不易讓眼睛疲勞的高階電視。

OLED 電視在全球價格超過 1500 美元的高階電視市場占比，已從 2019 年的 26%，於今年第 3 季成長到 36.7%。

市場預估 LGD 今年第 4 季的大尺寸 OLED 面板出貨量將進一步擴大，並預料該公司的電視用 OLED 面板部門可望在今年首度轉盈。

HI 投資證券的分析師 Chung Won-seok 預測，2022 年 LGD 的 OLED 電視部門營收將年增 26% 至 7.4 兆韓元，營業利益也將大增到 5700 億韓元左右。