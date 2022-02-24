今年筆電面板出貨面臨修正壓力 估年減6%達2.65億片

筆電、顯示器等 IT 面板價格近期持續面臨修正壓力，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (24) 日指出，筆電面板歷經去年需求高峰後，今年上半年將存在修正風險，主因是品牌庫存調整所致，也估今年全年筆電面板出貨年減約 6%，達 2.65 億片。

集邦統計，去年在消費性筆電、Chromebook、商用需求交替支撐下，全年筆電面板出貨量創下歷史新高，達約 2.82 億片，年增 2.82%，在高基期、庫存調整下，今年恐難逃修正。

集邦預期，今年第一季全球筆電面板出貨量將達約 6790 萬片、季減 9.7%，第二季出貨量則再下滑至 6140 萬片、季減 9.5%.。除傳統淡季影響外，品牌終端庫存升高、長短料問題，也導致筆電整機出貨成長幅度小於面板出貨，讓筆電面板出現供過於求的狀況。

此外，集邦也觀察，由於筆電面板利潤仍優於顯示器面板、電視面板，部分面板廠仍積極增加筆電面板供給，但隨著筆電面板出貨面臨修正壓力，後續恐累積更多庫存、加劇筆電面板跌價壓力。

總體而言，集邦認為，今年上半年受品牌庫存調整影響，將不利面板出貨表現、價格走勢，但下半年品牌廠對筆電整機銷售計劃仍積極，加上面板價格下滑有助減輕品牌成本壓力，預期品牌廠旺季銷售動能仍可期。