〈房產〉軌道經濟進行式 全台捷運站宅高雄漲勢最強勁包辦前三名

全台捷運建設題材在全台都會區湧現，房仲業者統計 2020-2021 年全台營運中的捷運站周邊 800 公尺範圍內房價成交資料，顯示高雄捷運的漲勢最強勁，前三名由「生態園區站」、「青埔站」、「楠梓加工區站」包辦，其中，「生態園區站」周邊宅一年來漲幅高達 25.8%。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料，統計 2020-2021 年全台營運中的捷運站周邊 800 公尺範圍內的成交資料，觀察各站點的房價變化，發現漲幅前十大站點周邊房價年漲幅都有 10% 以上，其中高雄捷運「生態園區站」漲幅高達 25.8%，為全台捷運站漲幅最高的站點；另外前十名當中，高雄捷運系統就佔了 5 個名額，分別為「生態園區站」、「青埔站」、「楠梓加工區站」、「市議會站」、「小港站」，榮登全台漲勢最強捷運系統，北捷也攻佔 3 席，桃捷、中捷則各搶下一個站點區域。

高雄捷運系統在本次的成交資料統計中，能夠一次入榜五個站點，永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，原因不外乎是因為 1 字頭的房價，基期相對較低，尚有較大的漲幅空間，再來近期利多話題不斷，如科技產業擴廠、重大建設相繼投入、新建案成交，讓自住、置產買盤持續流入，都是推升房價顯著成長的要素。

以漲幅居冠的高雄捷運「生態園區站」來看，介於三鐵共構的「高鐵左營站」和北高雄主要生活圈的「巨蛋站」間，兼具便捷交通和成熟商圈優勢，加上距離台積電廠區將落腳的中油煉油總廠舊址，也只需要搭乘兩站到捷運「世運站」即可抵達，房市前景看好，吸引建商積極購地推案，去年就交易多筆屋齡較新的物件，如「京城大苑」、「YOO 馥建築」等，推升該區房價水平，每坪成交價從 18.2 萬元攀升至 22.9 萬元，漲幅高達 25.8%。

同樣受到科技重大建設助攻的還有捷運「青埔站」和「楠梓加工區站」，陳金萍表示，位於橋頭新市鎮「青埔站」，近來隨著科技大廠陸續進駐橋頭科學園區，產業聚落成形下，未來預計將帶來大量人口及工作機會，發展極具潛力；至於「楠梓加工區站」，原先就因楠梓產業科學園區所產生的就業機會，累積不少人口紅利，近來又受惠於台積電設廠利多，刺激房市熱度加速增溫。挾著橋頭科學園區、台積電設廠兩大話題下，不只在地客選擇搶入捷運站點周邊，連外地置產族、科技新貴們也紛紛加入，房價自然也就大受激勵。

至於發展更為成熟的台北捷運系統自然也不落人後，有 3 個捷運站入榜，分別為捷運「新莊站」、「龍山寺站」和「忠孝敦化站」，其漲幅原因各不相同。陳金萍說明，以捷運「新莊站」來說，新莊站鄰近廟街商圈，是新莊區早期發展區域，生活機能完整，過去以中古屋為主，不過，近幾年新莊區在新北產業園區、購屋商場、大型企業、酒店相繼進駐下，讓不少建商看好區域房市前景，積極在新莊區布局推案，捷運新莊站周邊也出現不少都更案或開發案，如捷運新莊站出口附近的千坪都更案「永鼎帝京」、「富貴中華」，以及新莊舊商圈少見的大基地開發案「運動時代」，進而拉抬周邊房價到每坪 42.2 萬元，也推升捷運新莊站房價出現 18.5% 的漲幅。