〈房產〉北市危老改建夯 東區時尚餐酒館、華僑大舞廳都獲核准

北市目前公告核准的危老案件已達 644 件，除了老商辦、飯店等改建案外，近期又新增許多地標建築物，裡面充滿了不少台北人的回憶，包括東區仁愛路的時尚餐酒館，濟南路原自立報系旁華僑大舞廳獲准危老改建，分別取得 40% 與 38.5% 的容積獎勵。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市南北縱橫的主幹道上，還是有不少透天或者兩三層樓的建築物，之前可能作為商業經營使用，但這波受到疫情衝擊，造成短時間內收入劇減，不管是經營者或地主都會重新思考未來方向，因此看到有些知名地標，可能因為經營型態改變，或者地主打算趁這波景氣大好與改建有高額容積獎勵，就順勢結束營業將資產開發活化。

台北市最新發布的危老核准個案之一，是坐落北市濟南路二段已成立 40 年的「華僑大舞廳」、基地面積約 116.77 坪，在今年 1 月 20 日獲得核准危老，並取得結構評估、基地退縮、耐震設計、綠建築、智慧建築等 5 項合計 30% 容積獎勵，另符合時程獎勵規定，再獲得 8.5% 時程獎勵容積，全案一共取得 38.5% 容獎。

另外，有筆位於仁愛路上的時尚餐酒館，建築本身也是仁愛路上富有設計感的地標建築，同時該筆土地為角地，基地正面仁愛路林蔭大道，具備綠園道視野景觀，今年的 2 月順利核准危老改建，土地面積約 120 坪，最終也取得 40% 的容積獎勵。

曾敬德指出，台北市危老今年有機會挑戰 700 件，通常所有權人越少越單純越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、透天店面等，都成為這波危老政策下的受惠者。