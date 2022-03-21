〈走進中國〉從「地溝油」到「土坑酸菜」 康師傅到底怎麽了？

最近央視的 3·15 晚會，對喜歡吃酸菜的中國消費者來說，留下不小陰影。

央視 3·15 晚會的電視畫面顯示，工人穿著拖鞋、或光著腳踩在酸菜上，有的甚至一邊抽煙一邊幹活，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。相關負責人說：「我們做的酸菜，防腐劑是超標的，夏天一般會超標 2-10 倍。」被曝光的酸菜企業中，湖南省華容縣的插旗菜業公司受到關注。

插旗菜業的官網顯示，旗下擁有「插旗」、「華容道」、「俏巴陵」、「嚴大師」四大品牌，銷售遍布中國 20 多個省份，國外銷售遍及日本、南韓、美國、澳洲等 10 幾個國家，與康師傅 (00322-HK) 、統一企業（中國）(00220-HK) 、肯德基、麥當勞 (MCD-US) 等知名企業建立產品代加工、原料供應等方面的合作。

節目播出後，相關企業火速在第一時間回應。

統一說：「湖南插旗自 2012 年 12 月開始，已不再是公司酸菜包原料的供應商。」統一並已全面封存相關酸菜包產品，並在市場監管局參與下，一起進行品質檢測。

這起事件對康師傅的衝擊最大。3 月 15 日當晚，康師傅發聲明致歉，表示插旗菜業是酸菜供應商之一，康師傅已立即終止供應商資格，取消一切合作，封存酸菜包產品，配合監管部門調查。

長期以來，「老壇酸菜」都是中國泡麵市場的佼佼者，是「小雞燉蘑菇」的對立面。食品產業分析師朱丹蓬表示，「老壇酸菜」在泡麵市場的市占率超過 20%。

「土坑酸菜」亂象讓不少微博網友大呼「還我青春」、「葬送了整個學生時代」。

負面情緒同樣出現在市場上。康師傅與統一 3 月 16 日在香港的股價一度重挫逾 10%，多家超市與電商平台同步下架「老壇酸菜」相關食品。

成也酸菜敗也酸菜

事實上，統一是最先在大陸推出老壇酸菜口味泡麵的業者。

相較於康師傅在大陸順風順水，更早進入中國市場的統一，始終拿不準消費者的口味。直到 2008 年，統一臥薪嘗膽的日子終於看到了頭。

那一年，連續虧損的統一決定將在四川頗受歡迎的老壇酸菜麵，列為全國性食品，統一也靠著老壇酸菜麵，重上牌桌，市占率回升至第二。

康師傅隨即奮起直追，並利用渠道優勢，將自家品牌酸菜牛肉麵推至全中國。從彼時的鋪貨速度來看，康師傅是統一的三倍，新品推出七天後，就能在全國 30 多萬家零售商店上架。

統計數據顯示，2012 年，統一老壇酸菜牛肉麵的銷售額逼近人民幣 50 億元，這一年康師傅與統一在酸菜麵市場的比率約為 47:53，差距不大。同年年底，康師傅內部還定下兩大來年戰略目標，第一是母公司完成逆襲，頂新集團要超越統一集團，第二是打垮統一老壇酸菜麵。

然而，康師傅卻打爛手上的一副好牌，分水嶺就是食安事件。

2014 年 9 月，康師傅在台灣使用「地溝油」等劣質豬油原料，受各界口誅筆伐，但康師傅發布公告，聲稱在大陸製造與銷售的所有泡麵，都不涉及台灣劣質豬油。

2017 年 1 月，康師傅母公司頂新集團宣布，「不再向台灣生產銷售泡麵產品，會將全部精力放在中國」，台灣康師傅解散，但彼時的大陸市場，康師傅早已毀譽參半，股價與市值大幅下跌。這起風波也波及統一。

而這次「土坑酸菜」事件，無論對康師傅還是統一，都造成極大品牌與銷量損失。

朱丹蓬表示，食安事件重創消費者信任，這也更多提醒企業，食安監管的觸角應該前移。

現代意義的食安維護是系統工程，上游加工廠出問題，同樣牽涉下游品牌方的責任，尤其是大品牌，重量級企業的供應商挑選與產品品質把關，應有一套嚴格標準與制度。

消費者應該追問的是，插旗菜業這種連衛生指標數據都沒有的廠商，如何進入「康師傅們」的採購名錄？這背後涉及更多企業內部的管理問題，且從目前泡麵市場的低迷程度來看，此事件更重創整個產業。

增收不增利 漲價自救難

過去很長一段時間裡，康師傅與統一幾乎伴隨綠皮火車，一起見證中國經濟飛速成長。

直到 2014 年，中國泡麵市場的銷量開始出現下降趨勢。

業內人士普遍認為，行動網路帶動外送平台，擠壓泡麵市場的空間。數據顯示，2014 年至 2017 年，中國外送訂單數從 3 億激增至 55 億筆，但泡麵銷量從 351 億包降至 295 億包。

在這樣的當口下，康師傅與統一希望撕下「不健康」標簽，擁抱「消費升級」，透過「高檔化」與「食品漲價」，換取更多利潤。統一湯達人、康師傅速達麵館都是此一時期的產物，增利效果也是立竿見影。

然而，時序進入 2021 年後，泡麵產業的危機進一步惡化。

數據顯示，泡麵產量出現「斷崖式下降」，從 2017 年的 1,103.2 萬噸一口氣降至 2018 年的 699.5 萬噸，2019 年進一步降至 573.3 萬噸。2020 年，在疫情帶動下，中國泡麵市場一度回溫，但 2021 年再次回落。

統一企業（中國）在 3 月 7 日率先發布去年財報，營收年增 10.8% 至 252.31 億元，創歷史新高，但毛利率下降 2.8 個百分點至 32.6%，淨利衰減 7.7% 至 15.01 億元。

數據顯示，去年統一的飲料業務營收為 147.38 億元，年增 17.3%，且茶飲料和奶茶食品的業績穩步成長，但泡麵品類銷售收入為 90.07 億元，較 2020 年減少 4,780 萬元。

康師傅的情況看起來也不太妙。去年上半年，康師傅控股營收年增 7.47%，但毛利率下降 2.38 個百分點，淨利更銳減 14.50%。這代表統一與康師傅都面臨「增收不增利」的困境。

一種常見的說法是，以康師傅、統一為代表的泡麵業者，再度面臨「跨維打擊」。對於新時代速食愛好者，泡麵已不再是唯一選擇，自熱食品、預制菜獲消費者青睞。與此同時，白家食品透過紅油麵皮、四川米線等食品「出圈」（意指某一食品暢銷的程度超過基本盤，被更多圈外消費者知曉），杭州微念的螺螄粉，也在李子柒的品牌加持下成為爆款。

短期來看，泡麵業者不會退出歷史舞台，但成長率趨緩是必須面對的事實，且在強敵環伺下，傳統泡麵幾乎不再有漲價空間，這意味著泡麵業者想要保持一定市占率，必須做到真正的食品創新與品牌升級。

目前來看，無論是康師傅、統一，還是其它品牌，未來比拚的重點仍是健康、美味及性價比，其中食安尤為關鍵。