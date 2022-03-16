「土坑酸菜」遭點名 港股康師傅、統一股價暴跌逾10%

港股康師傅控股 (00322-HK) 股價周三（16 日）早盤暴跌逾 14%，統一企業（中國）(00220-HK) 也重摔逾 10%，原因是這兩家這兩家公司被踢爆供應商使用「土坑酸菜」。

康師傅周三早盤股價暴跌逾 14%，統一的跌幅也超過 10%，後來跌幅收斂至 3.57%。

央視 315 晚會周二揭露插旗菜業、錦瑞食品等黑心食品企業老壇酸菜包裡的酸菜，使用從外面收購來的「土坑酸菜」，而上述企業為統一企業中國、康師傅等知名企業的供貨商。

插旗菜業是湖南省華容縣蔬菜再加工企業，為多家知名企業代加工酸菜製品，也為一些泡麵業者代加工老壇酸菜包，號稱老壇工藝，足時發酵。

據央視 315 晚會報導，插旗菜業等酸菜企業生產劣質酸菜，質量堪憂，隨意堆積酸菜，採用土坑腌製酸菜，且工人赤腳踩在酸菜上，甚至一邊抽菸一邊幹活。

央視 315 晚會播出後，康師傅隨即周三發布凌晨聲明，承認插旗菜業是酸菜供應商之一，已立即中止其供應商資格，取消一切合作，封存其酸菜包產品，配合監管部門調查與檢測。

康師傅並於周三上午再次發布聲明，說明最新調查處理進展，表示插旗菜業向江門、武漢、西安、新疆共四家工廠提供酸菜，康師傅已終止其供應商資格，並啟動對相關產品下架回收。

統一周二也迅速發布聲明，聲稱插旗菜業不是統一的供應商，與統一沒有任何關係。統一並於周三上午再度提出聲明，表示經連夜調查錦瑞後，確認統一酸菜包原料菜全數來自廠內自醃自用，未使用「土坑酸菜」。