原材料漲價擠壓利潤 康師傅、統一泡麵喊漲

康師傅 (00322-HK) 、統一 (1216-TW) 、日清食品 (01475-HK) 等泡麵業者近期相繼調漲旗下部分食品在中國市場的售價，凸顯原材料價格大幅上漲等因素的衝擊。業內人士認為，泡麵是剛性需求，且市場集中度較高，因此泡麵每包約漲人民幣 0.5 元，對消費者影響不大。

上海證券報報導，近日一份業內流傳的漲價通知顯示，統一宣布泡麵漲價。通知提到，去年以來原材料價格大幅上漲，為使速食事業平穩有序經營，因而調整速食事業部分食品價格，涵蓋三款食品，目前袋裝泡麵的零售價為人民幣 2.5 元，調整後為 2.8 元。

美銀證券近日發布的報告，也印證泡麵產業大吹漲價風。報告指出，康師傅旗下主要泡麵食品在農歷春節後的出廠價漲 10% 以上，統一主要泡麵食品在更換新包裝後，零售價格約上調 12%。

美銀證券認為，漲價有助於減輕業者的毛利率壓力，因為去年棕櫚油成本已大增 36%，且漲價有助於改善泡麵產業的競爭格局。

港交所上市公司日清食品則在 1 月 5 日指出，面對原材料供應不穩定與價格飆升帶來的成本壓力，將上調主要泡麵在中國的出廠價格，預定 3 月 1 日生效，受影響食品包括：合味道杯麵、出前一丁（包裝、杯裝及碗裝麵）、日清意麵。日清上次調整中國泡麵價格是在 2011 年。

泡麵的主要原材料麵粉、棕櫚油、糖及 PET 粒子，去年均漲價，其中棕櫚油的漲幅較大。聯合國糧農組織（FAO）的數據顯示，去年棕櫚油等植物油的價格較一年前暴漲 65.8%。棕櫚油價格在去年 12 月一度回落，但近來恢復上漲趨勢。

此前曾有分析師提出「外賣興、泡麵亡」的看法。對此，中國食品產業分析師朱丹蓬認為，泡麵和外賣的消費屬性不同。

天風證券食品飲料行業首席分析師劉暢也表示，食品產業的本質是產品力，好吃的東西自然有市場。現在，各大泡麵品牌都大幅提升品質，泡麵產品仍有不可替代的空間。隨著種類和品類愈來愈多，泡麵會和外賣會出現有效互補。