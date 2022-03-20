市場緊縮態度明確 風險資產短空長多

台美同步升息 1 碼，市場緊縮立場明確，但也讓風險資產承壓，但法人認為，5 緊縮對於風險資產應是短空長多，只要沒有落入惡性通膨，風險資產都會有不錯的表現，投資標的建議可鎖定全球入息型基金，除可分散布局成熟及新興市場的投資機會，還可透過股利提供穩定收益來源。

富達全球入息基金經理人 Daniel Roberts 指出，許多政府因應疫情撒錢紓困，引發高通膨環境，也帶給尋找穩定收益的投資人不少挑戰。根據 Robert Shiller 研究數據，自 1990 年至 2021 年期間，美股股利年化成長率有將近七成時間超過美國消費者物價指數 (CPI) 年化成長率，顯示雖然固定利率債券的收益會被高通膨抵銷掉，但股利不會有此問題，因為配息往往會隨企業獲利上升而上升。

Daniel Roberts 表示，美債殖利率趨緩的現象已促使市場投資人開始關注股息報酬率高於債券的企業。投資人若直接投資單一市場龍頭股，可能因為對於個股研究不夠深入，以致無法於市場波動加大時充分分散風險。

反之，投資全球入息型基金，則能透過基金經理人專業選股策略，嚴格監控個別標的評價與財務狀況，有效配置投資於全球績優龍頭企業。

以富達全球入息基金為例，相對看好的產業趨勢包括科技股中現金流穩健的硬體業，以及具有防禦性基本面的產業業，包括消費品和製藥等。在市場波動加大下，將注重股息續航力與未來成長性，鎖定全球優質存息成長股，投資於具有防禦性基本面的股票和行業。

渣打銀行表示，市場預估聯準會今年仍會多次升息，帶動美公債券收益率上升和股市波動，但美元指數不升反降，預期國際地緣緊張局勢若逐漸消退，美元走勢可能因避險需求下降而有見頂的壓力。

另外，大宗商品需求仍較強勁的階段，預期澳幣、加幣將會受惠， 而歐元、英鎊表現也有機會落底回穩。

渣打銀行表示，在美國聯準會啟動升息之際，固定收益資產的表現持續承壓，短線上即使面臨波動的風險，但仍看好美國和歐洲的高收益債券，以及亞洲美元債，投資人仍需留意天期長、票面利率低的投資級債券，以及新興市場當地貨幣債券仍分別面臨利率和匯率風險。