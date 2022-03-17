內、外資金動能充沛 越股止穩年線上 投資價值浮現

俄烏局勢動盪持續干擾全球股市，越股因自身資本市場結構之故，受到的負向衝擊相對輕微，富邦越南 (00885-TW) ETF 經理人楊貽甯今 (17) 日表示，越股因為內、外資金動能充沛，富時越南 30 指數目前止穩在年線之上，並沿著半年線下方移動，短線因俄烏地緣政治動盪影響，越股大盤波動度加劇在所難免，惟越股大盤在 1 月跌深之後，投資價值逐漸浮現，建議可透過定期定額方式，加碼佈局越南 ETF。

俄烏兩國外長就停火協議各執歧見，加上歐央在通膨壓力高漲下，宣布將提前在今年第三季結束購債，並上修今年 CPI 的增長預期，由原估 3.2% 大幅上調至 5.1%，歐洲央行行長鷹派的談話內容，加上美國 CPI 增長超乎市場預期，並續創近 40 年以來增速新高，市場預期緊縮政策步調將加快，帶動近日美歐股市表現持續震盪，亞洲股市也深受波及，但越股因自身資本市場結構高達 9 成為散戶投資者，外資投資者的比重僅佔 1 成左右，故受到的負向衝擊相對和緩。

在越南股市散戶開戶數持續攀升下，內資資金動能充沛，FDI 流入不間斷，顯示外資長期看好越南經濟成長，故受惠內、外資金動能持續挹注下，楊貽甯認為，目前僅須靜待海外不確定風險因素消除，越股可望突破目前低檔盤整區。

楊貽甯進一步指出，越南證券集保中心 (VSD) 公布 2 月份國內投資人新開戶數達 210,760 戶，較今年 1 月份增長 8.5%，創下歷史第三高，儘管 2 月份有長達 9 天農曆新年假期，且整個月只有 28 天，但新開戶數仍逾 20 萬戶。累計今年前 2 個月，國內投資人新開戶數達 405,070 戶，為去年同期的 2.83 倍。

截至今年 2 月底止，越南證券總開戶數達 470 萬戶，約佔總人口的 4.7%，根據越南股市 2030 年和展望 2045 年市場發展策略，則證券總開戶數在 2025 年達到佔總人口數的 5%，到 2030 年上述比例將進一步達到 8% 水平。

另外，據越南計劃投資部資料，統計 2021 年 FDI 為 311.5 億美元，較 2020 年增長 9.2%。今年截至 2 月 20 日，外商新註冊資金、增資額和出資入股總額達近 50 億美元，是 2021 年同期 91.5%。累計前兩個月，外資項目實際到位資金 26.8 億美元，年比增長 7.2%。

受惠越南政府出臺多項企業扶助政策，包括推遲徵稅和土地租賃付款，通過失業保險基金為勞動者和雇主提供一次性援助，為營業額低於 2,000 億越盾 (約合 870 萬美元) 企業減免企業所得稅。上述政策對外商計劃至越南投資有莫大吸引力。

長期看來越南仍在享受人口紅利之際，加上外資投資持續流入帶動經濟發展，尚未納入新興市場證明評價仍有提升空間，若無國際重大事件難有回檔機會。楊貽甯建議，投資人應把握短期股價回檔修正之際，選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。