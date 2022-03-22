11-12月期千萬大獎發票還有4張未領 只花29元叫外送就中獎

111 年 1-2 月期統一發票即將在 25 日開獎，但 110 年 11-12 月期統一發票的 1 千萬元大獎仍有 4 張未領，其中有人只花 29 元的外送費就中獎；200 萬元仍有 9 張至今無人兌領，其中一張只花 1 元就中獎。

根據財政部賦稅署統計，110 年 11-12 月期發票，目前有 4 張 1 千萬元的特別獎、9 張 200 萬元的特獎至今仍無人兌領。

其中 1 千萬元的特別獎中獎發票中，有一張是透過 FoodPanda 消費，只花 29 元叫外送費就幸運獲得財神爺眷顧，成為千萬富翁；另一張則是在統一超商位於桃園市的北原門市，花了 59 元購買日常用品與食品就中獎。

另外兩張分別是由雲林縣的飲料店與中華電信桃園營業處開出，其中由雲林縣「白巷子」開出的千萬元發票，消費者只花 115 元買了 2 杯冷飲；至於中華電信開出的發票，消費明細則是 699 元的月租費。

至於 200 萬元特獎 9 張尚未兌領的中獎發票，其中一張消費金額只花 1 元在蝦皮購買食品就幸運對中 200 萬元，另有 2 張同樣消費金額不到百元，一張是支付 FoodPanda 29 元的外送費，另一張是在彰化縣伸港鄉中興路的「久久便利商店」，消費者只花 33 元買食品與飲料。