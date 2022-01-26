電商長期成長 聯邦快遞啟用首個AI分揀機器人

國際快遞業者聯邦快遞 (FDX-US) 今 (26) 日宣布，與藍胖子機器智慧 Dorabot 公司合作，在中國啟用首個人工智慧驅動的智慧分揀機器人 DoraSorter，藉此強化數位化運營和建立智慧物流網路，以因應不斷成長的電子商務貨運量。

聯邦快遞說明， DoraSorter 使用於聯邦快遞位於廣州的華南電子商務貨件分揀中心，作為在中國投入使用的首個分揀機器人。

DoraSorter 投入到日常分揀工作後，可處理來自華南地區電子商務客戶的進出口小型包裹，最多可同時操作 100 個目的地流向，而藍胖子團隊會根據操作要求對機器人不斷進行調整，並探索更多的應用場景。

聯邦快遞說明，疫情爆發後，電商產品更是高速成長，據麥肯錫資料，預計到 2030 年全球倉庫自動化市場規模將達到 510 億美元，其中，至 2025 年，將有超過 400 萬個商業機器人將被應用於 5 萬多個倉庫。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華看好，電子商務在未來的零售業中，將占據中心地位，有鑒於中國是全球最大的電子商務市場，估至 2025 年產值將達 3.3 兆美元，因此，將 DoraSorter 作為試驗專案引入中國，未來希望進一步建立一個由資料驅動的智慧物流網路。

看好電商的成長趨勢，聯邦快遞日前已與新石器公司合作，在中國測試自動駕駛遞送車，並在亞太、中東和非洲地區測試 SameDay Bot 自動送貨機器人 Roxo，以探索未來無人接觸式最後一哩路遞送。

此外，聯邦快遞已推出由感測器驅動的物流設備 SenseAwareID，可加強急救藥品和緊急醫療物資等關鍵貨物的追蹤精準度、運輸可靠性和時效性。