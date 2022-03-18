著名避險基金經理：油價今年底將飆至200美元

著名法國大宗商品交易商及避險基金經理 Pierre Andurand 周四 (17 日) 表示，由於俄羅斯石油可能永久性退出市場，油價今年有機會達到每桶 200 美元，因為這一價格才能破壞需求。

這位 Andurand Capital 基金資訊長指出，在俄羅斯因入侵烏克蘭而受到金融制裁，以及許多西方主要石油公司和貿易商拒絕與俄國交易後，俄羅斯每天約有 400 萬桶石油供應已經在市場上停止銷售。

Andurand 認為，即使俄羅斯和烏克蘭現在達成停火，俄羅斯的石油也回不來，這部份供應恐怕永遠消失。

他說：「我們將不得不忍受更高的價格來抑制需求，讓它更多地被視為一種奢侈品，並加速能源轉型。」

Andurand 因為過去在市場動盪中成功大賺而聲名鵲起，他在 2008 年就有過完美操盤，先是看準油價漲至 147 美元，之後急劇減持，而當年年底，油價掉到僅 30 餘美元，一來一回他管理的基金獲得 200% 以上的收益。

他在 2020 年 4 月，因為供應壓倒需求而做空石油，後來油價急劇跌到負值，也讓他的 Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund 取得 150% 以上的全年收益。

現在，他認為世界可能面臨相反的情況，供應如此緊張，以至於即使現貨價格飆升，一些市場參與者也可能難以交付實物原油。

根據 Andurand 的說法，實際需求破壞將從每桶 200 美元開始，油價在 110 美元不會產生破壞作用。

實際上，在 3 月首周，已有期權交易商大舉押注，油價可能最早在本月達到 200 美元。