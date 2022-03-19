〈能源盤後〉俄烏談判無進展 原油上漲 市場評估俄供應前景 本周仍跌逾4%

俄烏談判進展甚微，原油期貨價格周五 (18 日) 上漲，但本週價格仍下跌超過 4%。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.72 元或近 1.7%，收每桶 104.70 美元，本周下跌 4.2%。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.29 美元或 1.2%，收每桶 107.93 美元，本周下跌 4.2%。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌近 2.6%，收每百萬 Btu 4.863 美元，但本周上漲 2.9%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收近每加侖 3.239 美元，本周下跌 2.2%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.2%，收每加侖 3.598 美元，本周上漲 5.3%。

市場推動力

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「本周的波動都來自對俄羅斯石油出口的困惑，市場聚焦俄羅斯 4 月和 5 月的石油出口量，因為迄今幾乎沒有買家出現。」

「除非俄羅斯找到繞過制裁的方法，否則油價應該會準備測試新高點。」

本周稍早俄烏談判出現樂觀跡象，讓上周觸及近 14 年高點的油價大幅回落，但現在雙方談判又陷入了僵局，俄軍持續攻擊烏克蘭城市。

據新聞報導，俄國普丁總統向德國 Olaf Scholz 總理表示，烏克蘭以「不切實際的提議」拖延談判。另外，美國拜登總統與中國領導人習近平周五舉行會談，美方表態，倘若中國支持俄國攻打烏克蘭，那麼美國將採取行動。

與此同時，針對俄軍頻繁攻擊平民目標，包括對學校、醫院和住宅區的空襲行動，各國領導人正推動調查。

美國與其盟國對俄羅斯實施嚴厲制裁，華府也禁止進口俄羅斯原油，雖然西方制裁很大程度上試圖避開俄羅斯能源流動，但分析師曾警告，俄羅斯供應量恐怕在未來幾個月急遽減少。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告表示：「俄烏和平談判的狀況不像先前那樣樂觀，這無疑促使市場重新評估局勢。」

國際能源署 (IEA) 周三的預測也產生了影響。IEA 估計，自 4 月起，全球市場恐損失 300 萬桶 / 日的俄羅斯原油和產品，引發了供應擔憂，推升油價。

IEA 周五表示，發達經濟體可以採取一些措施，大幅減少數月內的石油需求，降低大量供應緊縮的風險。

IEA 表示，其「降低石油用量 10 大要點計畫」能夠將 4 個月內的石油需求減少 270 萬桶 / 日。

