下周國內油價終止連5漲 汽油估降1角、柴油不調整

本周國際油價先跌後漲，目前每桶在 100 美元附近徘徊，台灣中油將持續實施油價平穩雙機制，吸收大半漲幅，預估下周國內汽油價格每公升調降 0.1 元，柴油則不調整，終止連續 5 周上漲的走勢。

中國本土疫情蔓延，深圳、東莞等一線城市本周起實施封城，使得石油需求下滑，加上美國擬放寬委內瑞拉制裁，允許以油換債，以填補俄烏戰爭帶來的空缺，WTI 和 Brent 原油價格一度跌破每桶 100 美元關卡。

不過，國際能源總署 (IEA) 近日警告，受西方制裁俄羅斯影響，4 月開始，每日高達 300 萬桶的俄國原油及其產品將無法進入市場，供應缺口難以填補，國際油價周四應聲大漲，4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 8.4%，收每桶 102.98 美元；5 月交割的 Brent 原油上漲 8.8%，收每桶 106.64 美元。

根據中油官網顯示，本周累算至 3 月 17 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 105.23 美元，較上周下跌 17.25 美元；新台幣兌美元匯率 28.556 元，較上周貶值 0.207 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，下週汽油零售價每公升本應調漲 0.1 元，柴油調漲 3.2 元，不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星)，中油先吸收部分漲幅，而 95 無鉛汽油超出 30 元，再啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅及第二階段吸收 50% 調幅。

因此，預估下周國內汽油價格調降 0.1 元，柴油則維持不變。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升為 31.5 元，95 無鉛汽油 33 元，98 無鉛汽油 35 元，超級柴油每公升 29.5 元，終止連續 5 周上漲。詳細的油價調幅請以中油周日公布的資訊為主。