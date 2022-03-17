〈能源盤後〉美原油庫存3周來首見增加 市場憂心需求遭破壞 原油守在100美元下方

原油期貨價格周三 (16 日) 下跌，WTI 原油和 Brent 原油均收在每桶 100 美元下方，係因美官方數據顯示，美國原油供應量 3 周來首見上升，且交易者擔心高燃料價格會導致需求下降。

交易者也持續關注俄烏戰爭發展，並衡量北京當局支持中國經濟的承諾。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.40 元或近 1.5%，收每桶 95.04 美元，為最近月 WTI 原油自 2 月 25 日以來最低收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.89 美元或 1.9%，收每桶 98.02 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.9%，收每百萬 Btu 4.748 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.4%，收近每加侖 2.988 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.10 美元。

市場推動力

WTI 原油和 Brent 原油 3 月 8 日收登近 14 年高點，但周二收盤價較該高點下跌 22%，符合熊市技術性定義，呈現出 2 月 24 日俄國入侵烏克蘭後商品市場的劇烈波動。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告表示：「如果 Brent 原油一周前大幅上漲至 140 美元的走勢過於誇大，那現在的暴跌也是如此。畢竟，每日新聞呈現的景象清楚顯示，俄烏戰爭距離和平解決還有一段很長的路。」

「對俄羅斯的制裁手段也可能在戰後一段時間內繼續存在，阻止許多消費者購買俄羅斯石油。」

國際能源署 (IEA) 周三公布月報，除非主要產油國增加產量，否則俄羅斯入侵烏克蘭與隨之而來的制裁手段對供應造成衝擊，將令全球經濟承壓，並使石油市場陷入短缺。IEA 表示，自下個月起，300 萬桶 / 日的俄羅斯原油和產品恐自全球市場銷聲匿跡。

分析人士指出，烏克蘭總統 Volodymyr Zelensky 稱「談判變得更加實際」，以及俄國外長 Sergei Lavrov 稱「有達成彼此妥協的希望」，這些俄烏之間的對談出現了一些樂觀情緒。

與此同時，施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 指出，石油市場似乎對「當前需求趨勢的可持續性」越來越焦慮，尤其是因消費者預期，自由旅行回升的駕駛旺季可能出現歷史新高的油價。

美股周三走高，但在 Fed 宣布自 2018 年以來首次升息後略失動力。

中國股市指數周三上漲，此前官媒新華社報導指出，北京當局第一季將維持股市穩定，並採取措施提振經濟成長。

供應報告

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (3/11 止) 美國原油庫存增加了 430 萬桶，此前原油庫存已連續 2 周下降。

S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 20 萬桶。美國石油協會 (API) 周二則公布上周原油庫存增加 375 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油庫存減少 360 萬桶，而蒸餾油庫存小增 30 萬桶。

分析師平均預期，上周汽油庫存減少 260 萬桶、蒸餾油庫存減少 320 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「隱含的汽油需求繼續保持上升，需求幾乎沒有受到破壞的跡象，且汽油庫存處於今年以來的最低水準。」

「然而，蒸餾油的隱含需求有一些受創，因此庫存略有增加。」

EIA 數據顯示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周小幅增加 180 萬桶。與此同時，美國戰略石油儲備 (SPR) 的庫存上周減少了 200 萬桶，至 5.755 億桶。