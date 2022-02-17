Roblox財報失利暴跌26% 女股神仍抄底買進45萬股

美國遊戲公司 Roblox(RBLX-US) 昨 (16 日) 公布上季財報遜於預期後，股票遭到大幅拋售，由女股神伍德 (Cathie Wood) 掌舵的方舟投資 (Ark Invest) 則趁勢抄底，斥資逾 2,000 萬美元買進 45 萬股的 Roblox。

Roblox 上季營收雖較去年同期大增八成，仍低於市場預期，虧損幅度也較市場預估更大，拖累股價重挫 26.5%，至每股 53.8 美元，該股今年迄今跌幅已超過 45%。

儘管如此，方舟投資週三仍買進 454,707 股的 Roblox，價值約 2,449 萬美元，旗下 Ark Innovation ETF(ARKK) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW) 分別買進 33.7 萬股和 11.7 萬股。

此外，方舟週三還賣出約 22.5 萬股的推特 (TWTR-US)，價值約 816 萬美元。

自 Roblox 去年 3 月在紐交所上市以來，伍德旗下的方舟投資便持續買進這檔人氣遊戲股，逢低買進與押注具備創新潛能的股票，為方舟投資長期奉行的交易策略，該公司週一還抄底買進蝦皮母企 Sea Ltd. 近 15 萬股股票，帶動 Sea 週二股價暴漲。