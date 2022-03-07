方舟投資女股神：創新才是答案 未來5年有望取得驚人回報

美股科技股暴跌，以創新投資而廣受關注的方舟投資 (Ark Invest)，股價由高處跌向谷底，反而成為做空者追逐的標的。不過創辦人 Cathie Wood 仍然堅信，專注於創新進行投資是對的，而且能在未來 5 年獲得「驚人的回報」。

Wood 周日 (6 日) 受訪時說：「考慮到我們對這些新技術增長的預期，我認為我們將看到一些驚人的回報。」

方舟創新 ETF 在過去 12 個月價格幾乎腰斬，而標普 500 指數在同一時期，仍上漲近 14%。

Wood 表示，創新的股票正歷經可怕的熊市，但是如果回看由疫情的底部，到去年 2 月的峰值，公司的投資上漲了 358%。她指出，自 1 月 17 日以來，她的公司看到了「大量資金流入」。

Wood 解釋，如果以降低平均價 (Averaging down) 做為投資策略，當資產價格下跌時應該買入更多單位，以降低總成本。而隨著時間推移，投資人將發現，這一策略可以多快回到平均價之上。「如果我們的預測是正確的，那麼在未來 5 年內，將顯著高於平均價。」

Wood 表示，世界目前正面臨「各式各樣的問題」，而創新將是答案。

她指出，烏克蘭正在發生的戰爭，導致石油等一些大宗商品價格飆升。這場衝突將導致大量需求被破壞，並被創新替代，例如從以汽油為動力的汽車轉向電動汽車。

她認為，現在從事創新的科技股，將成為未來的成功者，並最終成為美股指數的重要成份股。