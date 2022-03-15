〈美股早盤〉國際油價回落 市場靜待Fed會議 美股開高

國際油價從近期高點大幅下跌，緩解市場對通膨可能惡化以及聯準會（Fed）可能激進升息的擔憂，投資人靜待 Fed 會議結果，美股周二（15 日）開高。截稿前，道瓊工業指數上漲逾 150 點或近 0.47%，那斯達克綜合指數漲 0.36%，標普 500 指數漲 0.4%，費城半導體指數漲 0.54%。

國際油價下跌消除了市場參與者的擔憂情緒，先前西方各國紛紛對俄國祭出制裁，引發供應中斷恐慌，油價快速飆漲，進而影響通膨並損害經濟成長。截稿前，西德州中質原油（WTI）4 月交割的期貨下跌 7.02% 至每桶 95.77 美元，回落每桶 100 美元以下，布蘭特原油 5 月交割期貨也跌 6.80% 至每桶 99.63 美元。

另一個緩解緊張局勢的因素是 10 年美國公債殖利率終於停止攀升，截稿前下跌至 2.085%，隨美國 10 年公債殖利率小幅下跌，科技股收附近期部份失地，儘管如此，許多華爾街人士認為，由於長期的年通膨率預期接近 3%，殖利率將繼續走高，持續對科技股造成威脅。

美國勞工部周二公布最新數據顯示，由於 2 月能源價格飆升，帶動批發商品價格創下歷來最大單月漲幅，2 月最終需求生產者物價指數（PPI）年增率達 10%，符合市場預期，但高於上月的 9.7%，首次飆升至兩位數，2 月 PPI 月增報 0.8%，略低於預期的 0.9%。排除能源、食品與貿易服務後，2 月核心 PPI 月增 0.2%，遠低市場預估的 0.6%。

此外，中概股受疫情升溫與封城影響，再加上美國證券交易委員會（SEC）等利空消息影響持續走跌，截稿前阿里巴巴 (BABA-US) 下跌近 3%、百度 (BIDU-US) 下跌逾 2%、蔚來汽車 (NIO-US) 下跌近 5%、小鵬汽車跌 3%。

截至台北時間周二（15 日）21 時許：

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 1.42%，至每股 147.39 美元

隨中國傳出新冠疫情再次爆發封城，以及美國就第四劑追加劑討論聲量日益增加，投資人一改先前對疫苗市場看法，激勵莫德納（Moderna）股價走高。

Coupa Software(COUP-US) 早盤暴跌 19.84%，至每股 72 美元

軟體公司 Coupa Software 儘管第四季財報表現出色，但本季與全年財測低於市場預期。該公司上季營收自去年同期的 1.635 億美元增至 1.933 億美元，經調整後每股獲利報 0.19 美元，不過去年虧損自去年同期 6,140 擴大至 9,600 萬美元。

Coupa Software 預估本季經調整後每股獲利介於 0.03 至 0.06 美元、營收介於 1.89 億至 1.91 億美元區間，全年營收為 8.36 億至 8.4 億美元、經調整後每股獲利為 0.15 至 0.19 美元。市場預估其本季營收為 1.961 億美元、經調整後每股獲利 0.05 美元、全年營收為 8.764 億美元，經調整後每股獲利 0.73 美元。

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 6.42%，至每股 34.13 美元

達美航空周二調升當季營收預測，看好在 Omicron 變種病毒引發衰退之後的航空旅遊將重新復甦。達美航空預估，第一季調整後營收約為疫情前水準的 78%，而之前預測為 72% 至 76%。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PPI 年增率報 10%，預期 10%，前值 9.7%

美國 2 月核心 PPI 年增率報 8.4%，預期 8.7%，前值 8.3%

美國 2 月 PPI 月增率報 0.8%，預期 0.9%，前值 1%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.6%，前值 0.8%

華爾街分析：

CIBC Private Wealth 投資長 David Donabedian 表示，中國新冠疫情再起造成封城，增加對供應鏈中斷的擔憂，進而加劇全球市場的不確定性，此外，俄烏衝突也讓通膨升級，為經濟成長前景蒙上一層陰影。

TwentyFour Asset Management 投資組合經理 David Norris 表示，Fed 必須在抑制通膨與支持經濟間兩者的必要性中取得平衡，鑒於當前市場的速度與地緣政治事件的多變性，本周 Fed 的貨幣政策會議將是近幾年來相當重要的一場。