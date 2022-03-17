〈台股盤前〉Fed如預期升息 美股、台積電ADR勁揚 指數有望同步反彈

台股昨 (16) 日走勢大震盪，開高殺低收小紅，終場小漲 14.77 點或 0.08%，收在 16,940.83 點，隨著美國聯準會 (Fed) 如預期升息升息 1 碼，美股四大指數反彈收紅，台積電、聯電 ADR 連袂漲逾 4%，法人表示，台股有望擺脫頹勢，上演 16900 點攻防戰，不過大盤均線呈現空頭排列，短線仍有壓，整理格局尚未結束。

Fed 睽違三年多來首度升息，宣布將聯邦基金利率目標區間上調 25 個基點至 0.25% 至 0.50%，並預測今年底基準利率升至 1.9%，且今年剩餘 6 次的會議都將升息，明年預期再升息三次。

消息也激勵美股勁揚，道瓊大漲超過 500 點，收在 34,063.10 點；標普上漲 2.24%；那指也強漲 487.93 點，或 3.77%；費半也有 5.03% 漲幅。

市場消息方面，鴻海去年全年三率三升下，稅後純益 1393.2 億元，創 5 年新高、年增 37%，每股純益 10.05 元，則創下 14 年新高。展望後市，董事長劉揚偉表示，目前沒有看到因缺料、通膨導致需求下滑的情況，但去年基期較高，加上目前外在變數仍多，今年營運估持平、保守以對。

IC 設計大廠聯發科董事會通過股利分派案，每股擬配發 73 元現金股利，創下歷史新高，以昨日收盤價 907 元推算，殖利率高達 8.04%。

PCB 廠臻鼎 - KY 去年稅後純益 96.51 億元，創新高，年增 19.2%，每股純益 10.21 元，董事會決議配發每股 5 元現金股利，殖利率約 5.21%，此外，持續投資擴充 BT 及 ABF 等 IC 載板產能，除未來 4 年總投資金額 600 億元，預估 2025 年 IC 載板的比重將達 15%，且其中 ABF 占載板將占載板營收的 66%，BT 載板將占約 33% 比重。