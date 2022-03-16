〈台股盤中〉貨櫃三雄暈船 台積電無力撐盤 萬七得而復失

受美股大漲激勵，台股今 (16) 日在台積電除息首日順利填息、電子股重啟漲勢下，開盤上漲百點，重回萬七，不過隨著貨櫃三雄等傳產指標股賣壓加重，投資人與法人紛紛跳船，指數漲幅迅速收斂、震盪紅翻黑，萬七得而復失，估量達 3800 億元。

觀察今日權值股表現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 除息 2.75 元，開盤衝上 564 元，秒填息，盤中也維持平盤以上表現，力撐大盤走勢；聯發科 (2454-TW) 開低走低，小漲 0.22%；鴻海 (2317-TW) 則維持平盤遊走；日月光、南電、環球晶、中美晶、仁寶等均站穩盤上。

千金股今日漲跌互見，股王矽力 - KY 連二根跌停後，今日回神，不過早盤一度被信驊超車，隨著矽力 - KY 低接買盤進場，股價黑翻紅，最高至 2835 元，上漲逾 2%，重回股王寶座。另外，大立光、祥碩、譜瑞 - KY、AES-KY 拚站穩盤上，力旺、旭隼表現相對疲軟。

貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮減資加配息，每股配發 24 元現金股利、陽明則配發 20 元現金股利、萬海合計配發 12 元股利，包括現金股利 10.5 元，股票股利 1.5 元；不過貨櫃三雄今日股價開高走低翻黑，長榮與萬海下挫逾 3%，陽明跌幅收斂至平盤震盪。

華航在疫情下，去年全年稅後純益達 93.8 億元，創 2011 年來新高，年增幅高達 6599.93%，每股純益 1.67 元，擬配現金股利 0.836 元，激勵今日股價反彈上漲超過 2%，長榮航也有逾 3% 漲幅。

盤面上，太陽能概念股漲勢整齊，安集、茂迪拉出逾半根停板，元晶、國碩、碩禾、中美晶、聯合再生、達能也有超過 2% 漲幅。

環保概念股同樣獲得資金青睞，綠電亮燈漲停，佳龍大漲超過半根停板，崑鼎、旭然、萬年清、台境、金益鼎、光洋科等均站穩盤上。

法人表示，中國疫情擴大、緊急封城，衝擊電子廠營運，加上今日逢台指期結算、聯準會利率決策會議結果即將公布，市場多重不確定因素環繞下，觀望氣氛濃厚。