台股萬七沒站穩 三大法人賣超183.02億元 外資4天提款逾千億

台指期今 (16) 日結算，台股走勢震盪，早盤一度漲逾 150 點，攻克萬七，但航運股湧現賣壓，拖累指數翻黑，一度跌至 16808 點，高低震盪達 277 點，隨著電子股持穩，金融強力撐盤，指數終場小漲 14 點，收在 16940 點，成交值放大至 3971 億元。三大法人合計賣超 183.02 億元，外資累計 4 個交易日從台股提款破千億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天持續賣超 150.03 億元，已連 4 賣，累計提款 1059 億元；投信加碼買超 3.16 億元，為連 31 買，再改寫史上最長連續買超天數紀錄，累計買超金額達 819 億元 ；自營商賣超 36.17 億元。三大法人合計賣超 183.02 億元。

權王台積電今天除息，一開盤即衝上 565 元，秒填息完封，終場漲幅略收斂，收 558 元；聯發科、聯電、鴻海力守在盤上；華碩、廣達、矽力 - KY 獲多頭青睞，上漲 1-3%；不過，友達、南亞科、欣興等電子指標股賣壓偏重，股價震盪走跌。

貨櫃三雄方面，長榮將減資 6 成，加計現金股利，股民每股將可獲得 24 元，但今天股價開高走低，一度觸及跌停板，終場收 143 元，萬海重挫逾 6%，陽明下跌 2%；台驊投控、慧洋 - KY、中櫃、榮運等都湧現賣壓；不過，航空雙雄逆勢獲買盤進駐，長榮航、華航股價上漲 4-5%。上市運輸類股指數終場大跌 4.49%，為盤面最弱勢族群。

電力概念股今天成為資金避風港，中興電搭上台電強化電力系統與設備汰舊換新商機，每股擬配發 2.8 元現金股利，激勵股價上漲逾半根停板，收 51.9 元，創近 9 個月新高；太陽能族群同步走強，安集強攻漲停，茂迪、聯合再生、元晶、國碩等也都表現強勢。