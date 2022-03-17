〈台股盤中〉電子三雄衝鋒+高價股絕地反攻 大漲超過450點重返年線

美國聯準會如預期升息 1 碼，加上俄烏協議露曙光，美股周三大漲，台股今 (17) 日由電子三雄領軍強彈，高價股回神高飛，傳金族群同步勁揚，指數開高走高，大漲超過 450 點、衝上 17400 點，除重回萬七大關外，也重返五日線與年線。

觀察電子權值股表現，台積電強漲超過 3%，鴻海雖然預估今年營運將持平、保守以對，股價仍上漲超過 2%，聯發科挾高殖利率題材，回神強彈超過 6%；欣興、南電飆漲逾半根停板，台達電、日月光投控、聯電勁揚超過 3%。

千金股今日展開絕地大反攻，股王矽力 - KY 開盤跳空漲停登高一呼下，高價股全面上攻，信驊、世芯 - KY 飆漲 9%，力旺、旭隼、AES-KY、緯穎同步大漲逾半根停板，其中緯穎重回千元大關，台股再現「九千金」。

IC 設計族群表現火熱，創惟、晶豪科亮燈漲停，智原、亞信、創意、鈺創大漲逾 7%，金麗科、群聯、茂達、迅杰、揚智、新唐、通嘉等多檔個股，均漲逾半根停板。

矽晶圓族群持續發光，台勝科狂飆漲停，環球晶、合晶大漲逾 6%；被動元件族群同走強，台嘉碩、國巨大漲逾 5%，興勤、華新科漲逾 4%。

法人指出，美國聯準會升息不確定因素消除後，加上台股近兩個月已拉回整理，隨著利空因素逐步淡化，短線格局偏多看待，可分批逢低買進。