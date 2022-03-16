航運觸礁、電金撐腰 台股小漲14點收16940點 上沖下洗震盪277點

外資近來狂賣台股，今 (16) 日台指期結算，加權指數盤中陷入多空激戰，一度跌逾百點，航運股遭大舉拋售，但隨著電子股持穩，金融強力撐盤，終場大盤小漲 14.77 點，以 16940.83 點作收，萬七大關得而復失，指數上沖下洗震盪 277 點，成交值放大至 3971.58 億元。

櫃買指數終場上漲 0.49%，收在 204.17 點，成交值 535.78 億元。上市櫃成交值合計 4507.36 億元。

權王台積電今天除息，一開盤即衝上 565 元，秒填息完封，終場漲幅略收斂，收 558 元；聯發科、聯電、鴻海力守在盤上；華碩、廣達、矽力 - KY 獲多頭青睞，上漲 1-3%；不過，友達、南亞科、欣興等電子指標股賣壓偏重，股價震盪走跌。

長榮破天荒減資 6 成，加計現金股利，股民每股將可獲得 24 元，但今天股價開高走低，一度觸及跌停板，終場收 143 元，萬海同步重挫逾 6%，陽明則下跌 2%；台驊投控、慧洋 - KY、中櫃、榮運等都湧現賣壓；航空雙雄則逆勢獲買盤進駐，長榮航、華航股價上漲 4-5%。

美國即將升息，Fed 利率決策會議將於台灣時間周四凌晨出爐，金融股仍為多頭指標，元大金今天勁揚近 4%，兆豐金、玉山金、中信金、第一金等均上漲超過 1%，金控雙雄同在盤上表現。

太陽能族群今天逆勢走揚，太陽能模組廠安集 (6477-TW) 獲得買盤追捧，強攻漲停，達 62.5 元，創近 11 個月新高，並站穩所有均線之上，茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、國碩 (2406-TW) 等多檔也都大漲逾半根停板。