〈台股盤後〉台積填息pk航海王帶量下跌 大盤小漲卻收4根黑棒

隨著國際油價回落百元以下，烏俄談判露出曙光，美股因此強彈，台股今 (16) 日最高漲逾 150 點，台積電秒填息，但航海王重挫，面板股也壓盤，大盤一度翻黑，所幸尾盤多方救駕，加權指數終場小漲 14.77 點、收在 16940.83 點，卻收 4 根黑 K 棒，成交值 3971.58 億元。

台股今天開高，但在解套賣壓湧出之下，漲勢收斂震盪劇烈，高低價差高達 277 點，今天除息的台積電 (2330-TW) 開盤大漲 10 元瞬間秒填息，一度站上 565 元，終場上漲 3 元、收在 558 元。

其餘電子權值股部分，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 小漲，但大立光 (3008-TW) 收跌在 1950 元、跌幅 0.76%；面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也很弱勢，分別跌 4.51%、1.44%。

昨天落難的高價股今天漲跌互見，值得一提的是上演股王爭霸戰，盤中股后信驊一度超車矽力 - KY，但矽力 - KY 奮力拉尾盤，終場收在 2875 元、漲 3.79%，守住股王寶座，而信驊以 2715 元作收，漲幅 2.25%，依舊為股后。

今天盤面上焦點主要在航運股，近日公布股利的貨櫃三雄開高走低，長榮 (2603-TW) 減資後每股返還 6 元，加上 18 元現金股利，股東仍不買單，盤中最重被打到跌停，終場重挫 9.49%、收在 143 元，跌破月線；萬海跌逾 6%，陽明下挫超過 2%。

整體來說，航運股帶量下跌，資金比重達 38%，成為今天影響漲幅收斂元兇，加上電子類股反彈動能不足，多方後續攻擊動能趨緩，使得大盤不僅萬七得而復失，且指數雖然收紅，但 K 線還是收 4 根黑 K 棒。