郭明錤爆料：蘋果AppleCar團隊已解散一段時間

天風國際分析師郭明錤週二 (15 日) 推文透露，蘋果 Apple Car 專案團隊已解散一段時間，若想實現 2025 年量產目標，蘋果必須在未來 3 到 6 個月內的重組團隊。

郭明錤爆料：蘋果 AppleCar 團隊已經解散了一段時間 (圖片：郭明錤推特)

據報導，自 2014 年左右蘋果「泰坦計畫」(Project Titan) 造車計畫以來，蘋果經歷多年的戰略變化和高層換血，蘋果傳出不只要開發汽車，搶攻傳統車廠，還要加入自動駕駛研發，Apple Car 被描述為蘋果的「下一個明星產品。」

去年 11 月傳出蘋果在自動駕駛系統領域達到關鍵里程碑後，正大力推動具完全自動駕駛能力的 Apple Car。

然而，《彭博》科技記者 Mark Gurman 今年 1 月下旬報導，在蘋果工作 7 年、曾任汽車團隊軟體工程專案主管的 Joe Bass 已離職，隨著 Joe Bass 的離開，蘋果一年前組建的管理團隊幾乎全部離職。

Gurman 稱，2022 年可能是決定 Apple Car 成敗最關鍵的一年，如果蘋果真的計劃要在 2025 年推出首款汽車，現在就要馬不停蹄地推動相關工作。

2022 年可能是決定 Apple Car 成敗最關鍵的一年 (圖片：AFP)

近期蘋果主要代工商鴻海 (2317-TW) 和立訊精密 (002475-CN) 有可能成為 Apple Car 的候選生產商，兩家企業近期都有進軍電動汽車市場的消息。

市場分析，若 Apple Car 達到軟體、硬體與服務三位一體，蘋果將能比其他競爭對手提供更好的垂直整合，為汽車產業帶來顛覆性的影響。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.97% 至每股 155.09 美元，今年迄今跌幅約達 14.79%。