達美與維珍大西洋航空指需求激增 合理轉嫁燃料成本至票價

達美航空 (DAL-US) 和合作夥伴維珍大西洋航空 (Virgin Atlantic) 周二 (15 日) 表示，即使俄羅斯與烏克蘭發生衝突，但航空旅遊需求依然強勁，它們目前可以調漲機票價格以高昂的燃料成本轉嫁給客戶。

達美航空 CEO 巴斯蒂安 (Ed Bastian) 在倫敦的新聞發布會上說：「取消訂位人數並未激增。」並補充說，該公司上周二 (8 日) 的訂位數是其史上單日最高。

達美航空也提高了本季營收財測，看好在 Omicron 引發衰退之後的航空旅遊將復甦。

它現在預計第 1 季調整後營收約為疫情前水平的 78%，高於之前預測的 72% 至 76%。

維珍航空 CEO 維斯 (Shai Weiss) 表示，該公司的豪華艙等訂位數出現「巨大」的需求，而業務正在強勁復甦。

他說，「現在對我們而言擁有非常強勁的價格主控權，考慮到被壓抑的需求，當然還有燃料的高成本價格，漲價是很合理。」達美航空持有維珍航空 49% 的股份，而布蘭森 (Richard Branson) 的維珍集團持有 51%。

巴斯蒂安說，他對油價上漲並不感到「緊張」：「我們在 2010 年代初期也曾成功度過，當時燃料價格平均超過 100 美元。」