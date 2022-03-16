巴克萊暫停銷售VIX相關證券 空頭受害 估損失上億美元

由於巴克萊 (Barclays) 宣布停發新的 VIX ETN，造成這檔 ETN 周二 (15 日) 開盤後短線軋空，價格劇烈波動，許多做空 VIX 的交易者因此慘賠，估計損失超過上億美元。

巴克萊的 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN(VXX)，追蹤芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX)。與 ETF 持有證券不同，ETN 持有發行人的無擔保債務，由巴克萊承諾支付與特定資產相關的回報。

近日 VIX 波動劇烈，造成巴克萊避險成本大增，市場推測，這使得巴克萊周一宣布暫停增發 VXX 及 iPath Pure Beta 原油 ETN(OIL) 兩檔 ETN。但這一決策，將使兩檔 ETN 無法繼續與標的資產連動。

S3 Partners 預測分析主管 Ihor Dusaniwsky 估計，截至本周，大約 90% 的 VXX 被做空，一旦停止增發新股，做空者將變得無法回補空頭，面臨風險。

周二開盤後，市場立即陷入瘋狂，VXX 短時間內飆漲 45%，造成 1 小時內 5 次熔斷，交易量比 30 天平均水準高出 50% 以上。之後股價全天如雲霄飛車般起伏，最終以下跌收盤。

Bloomberg Intelligence 資深分析師 Eric Balchunas 認為，巴克萊此一決定過於自私，「你不能只在順勢時提供基金，然後在逆境時停止。」

Balchunas 估計，僅周二的飆漲，可能導致做空者損失約 2 億美元。

巴克萊在一份聲明中表示，之所以停發，是因為巴克萊目前沒有足夠的發行能力，來支持庫存的進一步銷售和 ETN 任何進一步發行。一旦公司能夠為未來發行提供更多容量，就會重新開放 ETN 的銷售和發行。