人民幣國際地位提升？沙國擬開放銷往中國石油以人民幣計價 

華爾街日報 (WSJ) 報導，沙烏地阿拉伯正與北京當局積極對談，可能接受中國採購部分石油時以人民幣而非美元定價，人民幣一度聞訊翻紅。中國採購沙烏地約 25% 出口的原油，如果這些原油以人民幣計價，有助提升其國際地位。

根據報導，沙國與中國討論人民幣計價原油合約已經斷斷續續長達六年，但今年討論明顯加速，主因是沙國對美國愈來愈不滿，包括美國未支持沙烏地干涉葉門內戰，以及美國有意和伊朗敲定核協議。沙國官員也曾透露，對美國去年從阿富汗撤軍感到震驚。

如果沙國接受外銷原油以人民幣定價，將有助提升人民幣的地位。沙烏地也在考慮，在國營石油公司 Aramco 的計價模式中接受人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油人民幣」(petroyuan)。

離岸人民幣兌美元周二 (15 日) 聞訊止貶回升，一度上揚 0.1%，扭轉稍早深達 0.3% 的跌幅，截稿前仍保持在略高於 6.39 人民幣兌 1 美元的水準。

離岸人民幣在周一為止的三個交易日共挫貶逾 1.1%，是今年來最重跌幅。離岸人民幣的 200 日移動均線目前在 6.4116 人民幣，仍是近期的支撐點。

沙美中三方關係的轉變

雖然沙國每日 620 萬桶出口原油當中，也有一部分不以美元計價，但以人民幣計價仍將是重大的轉變。全球石油銷售約 80% 均為美元交易，因沙國在 1974 年與美國尼克森政府達成協議，美國同意為沙國提供軍火和設備，條件是把美元作為石油交易定價的唯一貨幣。

中國在 2018 年推出人民幣計價石油合約，以提升人民幣的跨境交易地位，但至今並未打擊美元在石油市場的主導地位。在美國對伊朗以及目前對俄羅斯的制裁下，使用美元對北京當局來說有一定程度的危險。

中國近年積極拉攏沙烏地，包括協助沙國部署彈道飛彈、進行核子計畫諮詢、投資沙國王儲穆罕默德 · 沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 的「新未來」(Neom) 零碳排城市計畫等，沙烏地也已邀請中國國家主席習近平今年稍晚出訪。

習近平在 2017 年會晤沙國國王。(圖: AFP)

同時，沙美關係急遽惡化，沙國王儲因遭美國指控在 2018 年殺害異議記者哈邵吉 (Jamal Khashoggi)，上個月拒絕參加美國總統拜登和沙國國王針對俄國侵烏的電話會議，沙國也拒絕響應美國緩解油價飆漲的訴求。

不僅如此，美國目前已是全球最大產油國，沙國雖然仍在油市呼風喚雨，但兩國的經濟關係日益淡薄。

沙國是中國去年最大原油供應國，每日銷售 176 萬桶原油，其次為俄羅斯，每日銷售 160 萬桶原油。不過，WSJ 的報導並未提到沙國接受意願有多高，或接受多少買賣以人民幣計價。

華爾街看法

Kekselias 公司主管 Victor Xing 說：「包括美國盟友在內，很多國家開始明白擁有大量美元只是虛假的穩定。任何時候，只要一個政治決策，就可能導致美元準備被凍結或沒收。沙烏地預見這樣的轉變，並認為以人民幣計價可以提高人民幣的貿易順差，以及降低美元部位。」

道明證券新興市場策略主管 Sacha Tihanyi 則說：「或許這有助提振人民幣士氣，因為有助於該貨幣獲得更廣泛採納。聽說 (人民幣計價) 將涉及『一部分』原油，但我不確定其重要性。」

國際油價周二挫跌，西德州和布蘭特原油雙雙收低逾 6%、跌破每桶 100 美元整數關卡，落入自近期高點回跌逾 20% 的熊市，原因包括中國多處確診飆升並封城、俄烏停火談判持續、伊朗核協議談判即將恢復且有望敲定，以及美國擬開放委內瑞拉石油進口。